El estado de los heridos del grave choque en Ruta 22: el hombre quedó internado en Roca y la mujer fue derivada a Neuquén

La Ruta Nacional 22 una vez más se convirtió en el escenario de un grave choque. El siniestro dejó como resultado dos heridos graves, una mujer y un hombre, ambos oriundos de Neuquén.

Durante las primeras horas de este 7 abril, fuentes oficiales brindaron a Diario RÍO NEGRO más detalles sobre el estado de salud de cada uno y confirmaron que la mujer fue trasladada a la capital neuquina, mientras que el hombre quedó internado en estado delicado en el hospital de Roca.

Grave choque en la Ruta 22: cuál es el estado de salud de los heridos

Desde el hospital López Lima de Roca informaron que el hombre, de 44 años aproximadamente, es el que quedó más comprometido y por este motivo están expectante de su evolución. Este era quien conducía el vehículo y tras al impacto, recibió un traumatismo de cráneo grave por el cual fue ingresado de urgencia al nosocomio además de otras fracturas.

Detallaron que debido a su condición, el hombre tuvo que ser intubado y le detectaron una HSA, una hemorragia que se originó en el espacio que rodea el cerebro. Asimismo se indicó que presenta una «fractura expuesta en el brazo derecho y en el acetábulo». Por el momento se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva en Roca.

En cuanto a la mujer se indicó que esta tiene 35 años y se confirmó que, afortunadamente, no corre riesgo de vida. La misma fue derivada al Castro Rendón de Neuquén ya que es su ciudad de origen.

Sobre las heridas que presentaba, desde el hospital de Roca informaron a este medio que tenía un «traumatismo facial grave, en encéfalo sin lesiones y traumatismo en miembro superior derecho con fractura múltiple expuestas». También agregaron que presentaba «desgarro de músculos en antebrazo y brazo».