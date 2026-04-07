Dos personas heridas por un grave choque sobre la Ruta 22: fueron trasladadas de urgencia a Roca

El lunes por la noche se registró un grave choque sobre la Ruta Nacional 22 que dejó como resultados dos personas heridas. El siniestro tuvo como protagonistas a un vehículo y un camión.

En el sitio intervino personal de la Policía, Bomberos y Salud que se encargó del traslado urgente de los heridos al hospital local.

Grave choque en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El choque ocurrió en el kilómetro 1172 de la Ruta 22, a pocos metros de la curva de PROIN. Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el hecho, se supo que el impacto fue de manera semifrontal entre un Peugeot 208 que circulaba en sentido este-oeste y un camión que iba en sentido contrario.

Producto de esto, las personas que se trasladaban a bordo del auto, quedaron gravemente heridas y atrapadas en el interior. Ambas tuvieron que ser rescatadas por personal de Bomberos y una vez que pudieron salir, fueron trasladadas de urgencia por una ambulancia al hospital de Roca.

Por el momento se desconoce cuál es el estado de salud actual de los heridos, pero trascendió que se trata de un hombre y una mujer, ambos oriundos de Neuquén.