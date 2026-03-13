El estudiante baleado en Bariloche pasará su cumpleaños internado: ¿cuál es su estado actual de salud?

Un estudiante resultó gravemente herido el jueves cuando al salir de su colegio quedó atrapado en medio de un tiroteo en plena vía pública de Bariloche. El caso está siendo investigado y por el momento, solo hay dos sospechosos detenidos.

Sin embargo la comunidad de bariloche está expectante al estado de salud del adolescente que este viernes está cumpliendo sus 14 años.

Cuál es el estado de salud del estudiante baleado en Bariloche

En las últimas horas y mientras avanza el caso para esclarecer lo que ocurrió, fuentes oficiales brindaron más detalles a Diario RÍO NEGRO sobre el estado de salud actual del estudiante baleado.

El adolescente había ingresado el jueves a la guardia del hospital de Ramón Carrillo con una herida grave de arma de fuego en la zona del abdomen. El director del hospital, Víctor Parodi, contó que se encontraba «lúcido y consciente», pero fue ingresado al quirófano para una cirugía donde los médicos se encargaron de evaluar el daño causado por el proyectil.

Finalmente este viernes se confirmó el adolescente mostró una «buena evolución posquirúrgica». De acuerdo a lo informado, el estudiante permanece internado en la sala de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el área de pediatría y se encuentra consciente.

Si bien parece encontrarse en buen estado, se confirmó que permanecerá internado hasta constatar que está en condiciones para ser dado de alta.

Estudiante baleado en Bariloche: lo que se sabe del hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 18, a la altura del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros y Nilpi. La víctima había salido de un colegio privado, ubicado en la zona oeste de esta ciudad y, según informaciones preliminares, quedó en el medio de un tiroteo protagonizado supuestamente por bandas rivales.

Fuentes policiales revelaron que poco después de registrarse esta situación, un joven se presentó en la comisaría 27, en una camioneta Amarok. Esa persona relató que circulaba por la avenida de los Pioneros y a la altura del kilómetro 6, le dispararon varios tiros desde un vehículo, que se desplazaba en sentido contrario. Una posible hipótesis preliminar es que el adolescente fue alcanzado por uno de los proyectiles.

«La Policía de Río Negro detuvo a dos sujetos que habrían participado de un enfrentamiento armado ocurrido este jueves en el kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros, en el que resultó herido de un menor de 13 de edad», indicaron en un comunicado. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) señalaron que solo había un joven demorado por su presunta participación en el hecho que se investiga.