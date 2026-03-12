Desarticulan un kiosco de drogas en Neuquén gracias a una denuncia vecinal

Un operativo liderado por el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén permitió desmantelar un presunto punto de venta de estupefacientes en el corazón del barrio San Lorenzo Norte. El procedimiento, que tuvo lugar este 11 de marzo, es el resultado de más de un mes de tareas de inteligencia criminal.



El rol clave de la participación ciudadana



La génesis de esta causa reside en la tecnología y el compromiso vecinal. El pasado 2 de febrero, una alerta anónima ingresada a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida” puso sobre aviso a las autoridades sobre movimientos sospechosos en un domicilio del sector.

A partir de ese dato, los efectivos iniciaron una pesquisa que se extendió por 37 días, durante los cuales se realizaron vigilancias discretas y recolección de pruebas que confirmaron la actividad ilícita, especialmente en horarios de tarde y noche.

La causa inició con una denuncia vecinal.



Allanamiento y resultados del operativo



Con la orden de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, un cuerpo de 12 efectivos policiales irrumpió en la vivienda durante la tarde-noche del lunes. Tras dos horas de minuciosa requisa, el personal policial logró incautar elementos probatorios clave:

Sustancias: 14 dosis de clorhidrato de cocaína (5,1 gramos) listas para su comercialización.

Dinero: Un total de $138.000 en efectivo, presuntamente fruto de las ventas.

Logística: Una balanza digital de precisión y un teléfono celular.

Documentación: Un cuaderno con anotaciones manuscritas que reflejarían la contabilidad y los clientes del lugar.

Entre lo secuestrado se encontró cocaína.



Una persona imputada



Como consecuencia del despliegue, un hombre fue notificado de su imputación por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. Aunque la investigación continúa abierta para determinar posibles ramificaciones, el punto de venta quedó oficialmente desarticulado, brindando tranquilidad a los vecinos que habían manifestado su preocupación por la inseguridad en la zona.

«La actividad generaba una constante circulación de personas ajenas al barrio, lo que mantenía en alerta a las familias del sector», señalaron fuentes policiales tras el operativo.