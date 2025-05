Martes helado en la Patagonia: vuelven las temperaturas bajo cero a Neuquén y Río Negro

Este martes continúa el avance de un frente frío proveniente del Pacífico, que mantiene activas las condiciones invernales en la cordillera, con lluvias y nevadas débiles que afectan principalmente las zonas altas, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). A continuación, el detalle del pronóstico para este martes en Neuquén, Cipolletti, General Roca, Villa La Angostura, Bariloche y Las Grutas.

Según informó la AIC, este sistema también genera períodos de vientos moderados a fuertes sobre las mesetas y valles, provocando una sensación térmica aún más baja y ciertas complicaciones en la movilidad y actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de este martes se espera un importante descenso en las temperaturas, acompañado por el ingreso y predominio de un sistema de altas presiones que favorecerá una mejora progresiva en el estado del tiempo. Esto traerá consigo jornadas más estables, con cielos mayormente despejados o con poca nubosidad en gran parte de la región, especialmente en los sectores bajos y las áreas urbanas de Neuquén, Río Negro y la costa atlántica.

Aunque las zonas cordilleranas seguirán experimentando frío intenso y persistencia de nubosidad, la mayoría de las localidades podrá aprovechar una semana con condiciones climáticas más benignas.

Neuquén: martes soleado y frío

Este martes Neuquén experimentará condiciones mayormente estables y agradables, con cielos despejados durante el día y algo más de nubosidad hacia la noche, donde se espera un cielo mayormente despejado.

La temperatura máxima alcanzará los 17 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta los -1 ºC, marcando una jornada fresca por la mañana y templada por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé una importante disminución en la intensidad respecto al lunes. Durante el día, soplará del sudoeste a unos 18 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h, bajando por la noche a 20 km/h con ráfagas de 20 km/h.

Roca y Cipolletti: frío por la mañana y templado por la tarde

Este martes, las ciudades de Roca y Cipolletti disfrutarán de una jornada con cielo totalmente despejado durante el día y condiciones similares hacia la noche, cuando se mantendrá mayormente despejado.

La temperatura máxima alcanzará los 17 ºC, mientras que la mínima caerá a -1 ºC, configurando un día típico de otoño: frío por la mañana y templado por la tarde.

El viento soplará desde el sudoeste a una velocidad moderada de 21 km/h por la tarde, con ráfagas de hasta 28 km/h, disminuyendo por la noche a 15 km/h y ráfagas más suaves de 15 km/h.

Villa La Angostura: frío intenso y cielo cubierto

Villa La Angostura continuará bajo un escenario de clima invernal, con temperaturas muy bajas y el cielo completamente cubierto tanto de día como de noche. Si bien no se prevén nevadas como el lunes, el ambiente seguirá siendo frío y húmedo.

La temperatura máxima apenas alcanzará el 1 ºC, mientras que la mínima caerá hasta los -4 ºC, generando una jornada gélida incluso durante las horas de mayor insolación.

El viento será leve, del oeste, con velocidades de 7 km/h durante el día y bajando a 5 km/h por la noche. Las ráfagas también serán muy débiles, con máximas de apenas 9 km/h durante el día.

Bariloche: se despeja el cielo tras un inicio de semana lluvioso

Luego de un lunes gris y con lluvias débiles y dispersas, Bariloche tendrá este martes una notable mejora en el tiempo. Se espera un cielo mayormente despejado durante el día, aunque por la noche volverá la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto.

La temperatura máxima no superará los 4 ºC, y la mínima bajará hasta los -2 ºC, con una sensación térmica que podría ser aún menor en las primeras horas del día. Será una jornada fría, aunque sin precipitaciones.

El viento será leve, proveniente del oeste, con velocidades de 13 km/h durante el día y disminuyendo a 11 km/h por la noche, acompañado de ráfagas suaves que no superarán los 21 km/h.

Las Grutas: martes ventoso y con algo de sol

En la localidad costera de Las Grutas, el martes se presentará con mejoras parciales en el cielo, tras un inicio de semana gris. Se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y despejado hacia la noche, aunque con un descenso de temperatura y vientos intensos que marcarán la jornada.

La temperatura máxima alcanzará los 18 ºC, similar al lunes, pero la mínima caerá a 1 ºC, evidenciando una mayor amplitud térmica y condiciones más frías, especialmente por la noche y madrugada.

Uno de los factores más destacados será el viento, que soplará con fuerza desde el sudoeste a 41 km/h durante el día y 38 km/h por la noche, con ráfagas de hasta 49 km/h, por lo que se recomienda precaución en zonas expuestas.