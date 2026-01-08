El «gigante» que combate el fuego en Chubut: cómo es el Boeing 737 Fireliner, el hidrante más grande de Latinoamérica

El incendio forestal en la jurisdicción de El Hoyo ha escalado a niveles de extrema preocupación. Según el último parte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), las llamas ya han consumido matorrales, bosque implantado y bosque nativo, avanzando sin control debido a las altas temperaturas y vientos inusuales. En este contexto de emergencia, la llegada de tecnología de gran porte se ha vuelto el eje central de la estrategia de defensa de las poblaciones.

El gobernador Ignacio Torres confirmó que el operativo cuenta ahora con el Boeing 737 Fireliner, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero. Se trata de una aeronave de una exclusividad asombrosa: solo existen tres en todo el mundo (las otras dos operan en Canadá y Australia).

Los datos claves del Boeing 737 Fireliner que combate incendios en la Patagonia

Capacidad de carga: 15.000 litros de agua por viaje.

15.000 litros de agua por viaje. Versatilidad: puede transportar hasta 66 brigadistas a las zonas de conflicto.

puede transportar hasta a las zonas de conflicto. Sanitarizado: está equipado para realizar traslados médicos de emergencia en caso de ser necesario.

está equipado para realizar traslados médicos de emergencia en caso de ser necesario.

El Fireliner representa la apuesta más ambiciosa del comando conjunto —integrado por especialistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y brigadas provinciales— para frenar el avance hacia áreas de interfase y proteger las infraestructuras que aún corren riesgo en la Comarca Andina.

Incendios en la Patagonia: en Puerto Patriada el fuego se mantiene y consumió 2000 hectáreas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) del Chubut emitió un nuevo reporte sobre el incendio forestal iniciado el lunes 5 de enero.

Debido a la falta de visibilidad, los medios aéreos no pudieron operar durante la jornada, lo que dificultó las tareas de combate directo. Durante toda la noche, personal del SPMF y Bomberos Voluntarios permanecieron apostados en sectores con focos activos para resguardar infraestructuras.