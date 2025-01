El Gobierno anunció la compra de locomotoras chinas y repuestos para varias líneas de tren

El Gobierno Nacional comenzó el proceso de adquisición de tres nuevas locomotoras diesel-eléctricas a la empresa china CRRC International CO LTD, realizando un pago inicial de US$ 2 millones.

Las unidades serán destinadas al servicio de la línea San Martín, que une Retiro con Pilar/Cabred, según informó un comunicado de la secretaría de Transporte.

Problemas en una Línea que une Retiro y Pilar por falta de locomotoras

La línea San Martín actualmente opera con un diagrama de emergencia debido a la falta de locomotoras, lo que ha afectado la frecuencia.

Esta iniciativa se enmarca en la declaración de la Emergencia Ferroviaria, que ha permitido la inversión de más de $ 20.000 millones en la compra de nuevo material rodante y repuestos para actualizar los planes de mantenimiento atrasados.

Además de las locomotoras para la línea San Martín, Trenes Argentinos firmó un acuerdo con la empresa china CRRC SIFANG por US$ 130 millones para la adquisición de repuestos para las formaciones ferroviarias de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre.

La falta de repuestos es un problema para los trenes argentinos.

Estos repuestos, que no llegaban a Argentina desde 2015 permitirán realizar reparaciones programadas que se habían postergado por la falta de insumos.

“Ante la falta de repuestos, la gestión anterior desarmaba otras formaciones para obtener los repuestos que no habían sido comprados, lo que genera una «canibalización» del material rodante quedando fuera de servicio.”, denunció la secretaría.

Falta de repuestos en la mayoría de los trenes de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre

Actualmente, el 75% de los trenes de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre, más de 500 coches, presentan un retraso en sus mantenimientos programados debido a la inacción de los últimos nueve años, según la información oficial.

El acuerdo con CRRC SIFANG permitirá la llegada de repuestos para el mantenimiento pesado de los coches eléctricos a partir del segundo semestre de 2025.

Se trata de bogies, enganches, materiales para el sistema de tracción, elementos eléctricos, neumáticos, elementos de suspensión, insumos para los motores, el sistema de frenado, y materiales para las cabinas de conducción y los salones de los coches. También se recibirán equipos y herramientas para los talleres.

El plan de inversión en material rodante para 2024 incluye $ 6.500 millones en materiales de producción nacional, $ 9.000 millones en compras de repuestos importados y anticipos para la adquisición de locomotoras para la línea San Martín, y más de $ 5.000 millones en reparaciones ejecutadas por agentes externos.

Además de la compra de locomotoras y repuestos, la empresa se encuentra trabajando en la adquisición de 150 coches de pasajeros (50 triplas o unidades múltiples diésel), destinados a reemplazar la flota de trenes diésel de las cinco líneas urbanas. También se está avanzando en la contratación de la reparación de 24 locomotoras en la línea San Martín.

El plan integral de mejoras incluye la adecuación de los talleres de Victoria (línea Mitre) y Tolosa (línea Roca), con la llegada de ocho puentes grúa, tres tornos verticales y la compra de herramientas fundamentales. También se proyecta una actualización similar en los talleres de Villa Luro (Sarmiento) y Tapiales (Belgrano Sur).

Agencia Noticias Argentinas