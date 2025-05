El gobierno anunció un seguro médico obligatorio para turistas extranjeros, pero la medida solo tuvo repercusión en Brasil

A casi un mes para el inicio de la temporada de invierno, una noticia se multiplicó rápidamente entre los medios de comunicación brasileños. En la agenda periodística de Argentina, en cambio, la novedad brilló por su ausencia y generó desconcierto entre los operadores de turismo.

A mitad de semana, el Gobierno nacional anunció la modificación del Régimen Migratorio, a través de un decreto que dio a conocer el vocero presidencial Manuel Adorni. Se argumentó que, “en los últimos 20 años, ingresaron al país más de un millón de inmigrantes de forma irregular” y resaltaron que a fin de «sostener el sistema de salud público, se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina«. La medida fue publicada en la página web oficial del gobierno, pero no en el Boletín Oficial.

A las pocas horas del anuncio, reconocidas revistas de turismo en Brasil no demoraron en titular: «Argentina ahora exige seguro médico para todos los turistas» o, «Argentina endurece normas y exige seguro de viaje a turistas».

En tanto, el diario O Globo difundió: «El decreto de Milei sobre inmigración impacta a brasileños que viajan o residen en Argentina. Se espera que las medidas anunciadas por la Presidencia argentina entren en vigencia en los próximos días, tan pronto como sean publicadas en el Boletín Oficial, y se espera que impacten a los turistas, quienes ahora deberán presentar un seguro médico para ingresar al país, como ya lo exigen los países de la Unión Europea«.

Este diario consultó sobre el anuncio a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de Nación, pero no tenían precisiones de la nueva medida. Ante la insistencia de la consulta, no hubo más respuestas.

La misma incertidumbre se generó entre los referentes de las cámaras empresariales de Río Negro y Bariloche, e incluso funcionarios provinciales. Tampoco hubo respuestas desde el Emprotur.

«Entendemos que no hay definiciones y que no irán por ese lado. Creemos que no cobrarán un seguro de ingreso al país sino que cobrarán las prestaciones médicas que un turista requiera. Un seguro iría en contra de la política desregulatoria de este gobierno», indicaron desde la Cámara de Turismo de Río Negro, aunque advirtieron que esperan más definiciones en los encuentros del Consejo Federal de Turismo y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo previstos en Buenos Aires para la semana próxima.

También reconocieron que ante las consultas, «nadie tiene información de nada. No se sabe nada. Creemos que esta medida apunta al control migratorio«.

Desde la Cámara de Turismo de Bariloche también consideraron que «la medida está en calidad de anuncio y que si bien ya generó réplicas en los países vecinos, no fue publicada en el Boletín Oficial«. «Entendemos que esto responde a la lógica del gobierno nacional de bajar el gasto público general y concretamente, el gasto en salud. Apunta al turismo de salud regional», manifestaron.

De todos modos, consideraron la exigencia de un seguro médico a los turistas como una medida «no muy ilógica ya que es habitual que los visitantes requieran uno ya que, en la mayoría de los países, la salud no es gratuita«. «Habrá que ver si sale publicado», dijeron.

Ya en abril, los titulares de los medios brasileños dando cuenta de lo caro que resulta Bariloche generaron preocupación en la ciudad cordillerana: “Como a Argentina passou de ‘país barato’ a um dos mais caros da América Latina” (Cómo Argentina pasó de ser un país “barato” a uno de los más caros de América Latina). “Entre dólar, peso e real: por que a Argentina ficou tão cara para os brasileiros?” (Entre dólar, peso y real: ¿por qué Argentina se volvió tan cara para los brasileños?). “Chile é a nova Argentina? País andino virou o queridinho dos turistas brasileiros” (¿Es Chile la nueva Argentina? El país andino se ha convertido en el favorito de los turistas brasileños).

En esta oportunidad, Sabrina Poinho Sainz de Vicuña, una brasileña radicada en Bariloche responsable de la agencia de turismo Destino Sul, se mostró sorprendida al conocer la exigencia de un seguro obligatorio a través de los diarios de su país. «Vi que algunos agentes de viajes también estaban publicando la noticia y desde nuestra agencia, nos pareció importante comunicarlo a los turistas», contó. Advirtió que, de todos modos, la contratación de un seguro obligatorio «es algo normal» para los turistas brasileños: «De modo que creo que esta obligatoriedad generaría un malestar en solo una minoría. La gente debe estar sobre aviso, por eso, sería importante que la medida se difunda oficialmente con más detalles para los turistas».