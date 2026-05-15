Murió un hombre arrollado por un tren de cargas en Villa Regina

Un hombre murió al ser arrollado por un tren de cargas en Villa Regina. Foto: Gentileza.

Un hombre murió este viernes por la tarde tras ser arrollado por una formación ferroviaria de cargas que circulaba con dirección a Neuquén. El hecho ocurrió frente al barrio El Sauce, en la ciudad de Villa Regina, y la víctima aún no fue identificada.

El accidente se registró alrededor de las 19:05, cuando el tren circulaba desde Bahía Blanca hacia Neuquén.

Un hombre murió arrollado por el tren en Villa Regina

José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el Comando Radioeléctrico recibió el llamado de una mujer que alertó que una persona se habría arrojado al paso de la formación ferroviaria frente al barrio El Sauce.

Al arribar al lugar, personal policial constató que el tren se encontraba detenido a la altura de la primera alcantarilla, cerca del monumento al Gauchito Gil, donde observaron un cuerpo debajo de la formación.

La fiscal de turno fue notificada de inmediato y dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro, efectivos de la Comisaría 5ª, el Gabinete de Criminalística y médicos policiales.

Ahora trabajan para confirmar la identidad de la víctima y determinar cómo ocurrió el hecho. Entre las hipótesis que se investigan, no se descarta que el hombre haya intentado cruzar delante del tren o que se encontrara sobre las vías al momento del impacto.