El hospital de Viedma cuenta con uno de los tres mamógrafos más sofisticados del país

Uno de los tres mamógrafos más avanzados en Argentina fue instalado en el Hospital Zatti de Viedma. El equipo es de origen italiano y permite diagnósticos más precisos, menos invasivos y con menor radiación.

«Es de las últimas tecnologías a nivel mamográfico: aparte de ser un tomógrafo que hace imágenes en 2D tiene tecnología de tomosíntesis«, resumió a licenciada en Tecnologías Médicas, Verónica Carante, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes en el Hospital de Viedma. Esto significa que, a través del software, «se hace un barrido milimétrico de la mama con cortes muy pequeños que permiten estudiar más al detalle cualquier imagen de sospecha que se detecte previamente en la mamografía convencional«.

Verónica Carante lidera el Servicio en el Hospital de Viedma. Foto: Pablo Leguizamón Fotos: Pablo Leguizamon

De esta forma, cualquier imagen sospechosa que es pequeña se analiza en una imagen 3d. «Esto -añadió- permite estudiar y detectar una lesión mucho antes. Al hablar de cáncer de mama, cuando antes detectamos la lesión, mejor es el pronóstico y el tratamiento».

Aparte de la mamografía convencional, también posibilita la mamografía por contraste: «Se inyecta un contraste iodado que permite visualizar el flujo sanguíneo. Cualquier alteración del flujo indica que hay una lesión sospechosa. Pero eso requiere una capacitación específica«.

El mamógrafo tiene un valor cercano a los 900 mil dólares y fue una donación del gobierno nacional. Los otros dos equipos en el país forman parte del Hospital Italiano en Buenos Aires.

Recientemente, Carante, junto a otras tres integrantes del equipo de Viedma (Odra DiLiscia, Analía Guidi y Analía Banzato), participó de una capacitación en Buenos Aires donde pudieron operar uno de esos mamógrafos. «El curso teórico práctico fue dictado desde Miami. El equipo es muy completo y la idea es sacarle provecho. Este curso es privado, se abona en dólares y se hace una sola vez al año. El año próximo, ya nos advirtieron que solo se dará presencial en Miami», aclaró.

El cáncer de mama es una enfermedad silenciosa, advierten, pero curable si se detecta a tiempo. Foto: Pablo Leguizamón

El nuevo mamógrafo procesa y entrega las imágenes de manera instantánea y además, es más seguro según los estándares internacionales de protección radiológica porque tiene menor dosis de radiación. “Es un equipo ergonómico, tiene un software del dolor y las mamografías no son como antes que producían incomodidad, la calidad es superior y la detección se realiza muy tempranamente”, enfatizó Carante.

Dijo que permite «posible «visualizar las imágenes de los calcios de la mama porque cuenta con monitores de diagnóstico de 8 y 10 megapíxeles, de alta resolución en imágenes. Es excepcional. Hasta ahora, teníamos de 2 megapíxeles».

El objetivo es llegar a la población de mujeres de entre 40 y 70 años de Viedma, de los alrededores y la zona atlántica, con o sin obra social, para que se sometan a un «screening mamario». «Antes la población objetivo era de 50 a 70, pero se detectaban muchos casos antes de los 50, por eso se extendió«, advirtió.

Apuntan a controlar a la población de 40 a 70 años. Foto: Pablo Leguizamon

El cáncer de mama, aclaró, no produce síntomas y es silencioso. «Cuando la mujer ya presenta síntomas -alertó-, suele estar en una etapa avanzada. Lo ideal es concientizar sobre el control a través de la mamografía. Porque detectado a tiempo es un cáncer curable y el tratamiento es quirúrgico, sin necesidad de quimio ni rayos«.

Aseguró que, hoy, las pacientes acceden a un turno para los días siguientes. «Es a demanda. De hecho, los municipios mandan traffics con pacientes que se vienen a hacer las mamografías», explicó.

Hasta ahora, el Hospital de Viedma contaba con un equipo digital, pero indirecto. «Con un equipo digital directo se adquiere una imagen instantánea en el momento de la mamografía. Así se sabe de qué otra manera se puede abordar el estudio porque muchas veces, hay que localizar ciertas imágenes. Tenemos toda la información que se requiere del estudio en 15 minutos», detalló la especialista. Antes, aclaró, se procesaban esas imágenes en el sistema y a la semana, se terminaba la observación. En ocasiones, se requería volver a convocar a la paciente para tomar otra imagen.