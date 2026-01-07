El humo no da tregua en la Ruta 40: cómo están los caminos por los incendios en Epuyén



El avance del fuego en la cordillera volvió a encender las alarmas en plena temporada de verano. Los incendios forestales en Epuyén y El Hoyo impactan con presencia de humo sobre la Ruta 40, uno de los corredores más transitados de la Patagonia.

Fuego en Chubut: Vialidad confirmó el estado de las rutas

Según informó el encargado de prensa de Vialidad Nacional en Chubut, Marcelo Yapura, las rutas se mantienen abiertas pese a las condiciones adversas.

“Las mismas están todas habilitadas«, informó. Sin embargo advirtió que desde el acceso a El Bolsón hacia Esquel por Ruta 40 «hay presencia de humo en todo el ambiente».

Los incendios forestales en la comarca andina. Foto: Clarín.

La situación fue detallada en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO, donde se precisó que el sector entre El Bolsón y Bariloche presenta «condiciones normales».

Yapura lamentó que el fenómeno no es nuevo para la región. “Es una situación que se repite en las temporadas estivales, los que vivimos en estas provincias lo venimos sufriendo”, afirmó al describir el impacto recurrente de los incendios forestales en la Patagonia.

Refuerzos aéreos para combatir las llamas en Chubut

Vialidad Nacional confirmó el aporte logístico al operativo contra el fuego. “Vamos a colaborar con dos camiones 6×6”, indicó, al detallar que serán utilizados como cisternas para abastecer aeronaves.

El despliegue incluye un refuerzo aéreo clave. “Van a ayudar a abastecer al avión 737 que va a estar llegando en horas de la tarde”, precisó, en referencia a la aeronave proveniente de Santiago del Estero, con mayor capacidad operativa.

“También van a abastecer a otros cuatro aviones hidrantes”, agregó el vocero, al remarcar la magnitud del operativo coordinado para contener el avance del fuego en Chubut.

Aunque el fuego se encuentra alejado de las rutas, el riesgo persiste. “Ahora está alejado el fuego de las rutas, pero eso depende mucho de la rotación de los vientos”, explicó.

La variabilidad climática obligó a evaluar medidas preventivas en las últimas horas. “Anoche mismo también el fuego se acercó al sector poblado y se llegó a evaluar una posible interrupción preventiva en la circulación, pero no fue necesario”, concluyó.