En vivo | Incendio en Puerto Patriada: el cerro Pirque está «completamente tomado por el fuego»

La temporada de incendios, como cada verano, golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en distintos puntos de la región.

La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. Río Negro y Neuquén se suman al combate de los focos ígneos en la Patagonia.

Minuto a Minuto | El estado de los focos este martes «El incendio está lejos de ser controlado»: Bomberos brindó un panorama sobre el fuego en Puerto Patriada Sofía Cerella, presidenta de Bomberos Voluntarios de El Hoyo pidió extremar cuidados y denunció la imprudencia de quienes vuelan drones o hacen fuego pese a la prohibición. «Damos corazón y cabeza, no hagan fuego por favor en ningún lados, sentenció. El refuerzo de El Bolsón advierte por vientos «nunca vistos». Imágenes del incendio en El Hoyo Más de 1800 héctareas ya fueron afectadas por el incendio en la cordillera de Chubut. Con el gobernador Ignacio Torres al frente del operativo en El Hoyo, se reforzaron los recursos, los protocolos de emergencia y la presencia de medios aéreos para contener el avance de las llamas y proteger a las comunidades. El estado de cada foco de incendio en la Patagonia 1) El Hoyo – Puerto Patriada: Incendio activo. Más de 1.800 hectáreas afectadas. 10 viviendas comprometidas (las familias ya fueron reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que fue intencional. Seguimiento permanente de la situación.



2) Cholila: Controlado al 100%. Sin evacuados. También fue un incendio intencional, con investigación judicial en curso.



3) El Turbio Controlado y contenido. Sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.



4) Lago Engaño: Controlado. Sin evacuados y sin focos activos.



5) Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. Trabajo conjunto entre equipos de Nación y Provincia. El fuego afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos y distintas instituciones. Las autoridades advirtieron que el fuego avanza con mucha intensidad y con pocas posibilidades de disminuir en lo inmediato. «Un día complejo»: la voz del jefe de Bomberos de El Bolsón Naira Torres Bel Según comentó el jefe de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el martes fue un «día bastante complejo» en el combate del fuego en el incendio de Puerto Patriada. Y confirmó que el cerro Pirque se encuentra «completamente tomado por el fuego».



Minutos antes de las 8 de este miércoles ya salieron las primeras dotaciones de bomberos para continuar con los trabajos: «hay cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, SPLIF, Parques Nacionales, Brigadistas y Bomberos Voluntarios». El Gobernador de Chubut confirmó que dos de los 5 incendios fueron intencionales En conferencia de prensa, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, brindó detalle del estado de los incendios forestales activos, que afectan distintos puntos de la provincia.

«Dos de los cinco incendios fueron iniciados de forma intencional, y están siendo investigados por la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer», subrayó el gobernador.

Además, afirmó que “el incendio de Puerto Patriada se inició en un lugar estratégico y en un horario crítico, con gran presencia de turistas y familias. Fue una situación extremadamente peligrosa”. En tanto que la Justicia determinó la intencionalidad del hecho.

Ignacio Torres en conferencia de prensa por los incendios en Chubut. Epuyén se prepara para evacuar por el incendio en Puerto Patriada El municipio de Epuyén, una de las localidades más afectadas por los incendios forestales en la Patagonia en el 2025, informó este martes a la tarde que debido al avance del incendio en Puerto Patriada debió activar un protocolo de evacuación preventiva en el camping «La Playita», Vialidad Nacional y en el barrio Angostura.



Además, alertó a los vecinos de El Cohiue a estar «preparados y atentos» ante un posible llamado a evacuar la zona, según el avance del fuego. Por último, recordó a todos los ciudadanos que el centro de evacuados volverá a ser el gimnasio municipal.







Martín Soria presentó un proyecto de Ley para declarar la emergencia por los Incendios en la Patagonia Con una fuerte crítica al Gobierno Nacional. el Senador Martín Soria presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. «Estamos con Chubut»: el mensaje de apoyo de Alberto Weretilneck en redes El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió su apoyo a los brigadistas que están luchando contra las llamas en Chubut. A través de un mensaje en las redes, destacó el trabajo del personal de Splif de Río Negro y El Bolsón contra los incendios en Puerto Patriada. El mandatario valoró el compromiso, valentía y trabajo en conjunto. Además, pidió llamar al 103 en caso de ver humo. El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.

La columna de humo del fuego en Puerto Patriada llegó al Alto Valle Desde Bomberos Voluntarios Plottier indicaron que el «humo que se percibe en el ámbito de Plottier y alrededores es por los incendios en la provincia de Chubut». Dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:



– 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

– SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

– SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

– 911 Emergencia (general).



Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO) El incendio en Los Glaciares ya consumió 140 hectáreas «Brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial continúan trabajando en el incendio forestal en cerro Huemul y ya comenzó a operar el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego», informó La Opinión Austral.



Al menos 40 turistas tuvieron que ser evacuados. Incendio en Bariloche «en liquidación»: los detalles de El Bolsón La situación en la Comarca Andina entró en una fase crítica este martes. Mientras los focos en Bariloche (Cantera Eva Perón) y El Bolsón (Loma del Medio) muestran signos de alivio —en etapas de liquidación y control respectivamente—, la preocupación central se desplazó a Puerto Patriada, en Chubut. Allí, el incendio presenta un comportamiento errático, logrando avanzar incluso con viento en contra y durante las horas nocturnas, lo que obligó a un despliegue de emergencia desde Río Negro.



Ante la complejidad del escenario, se dispuso el envío inmediato de refuerzos: cinco combatientes de El Bolsón y diez de Bariloche partieron hacia la zona del conflicto. Los equipos técnicos advirtieron que el momento de mayor tensión se espera para esta tarde, cerca de las 16:00, cuando las condiciones meteorológicas podrían agravar la propagación.



En el terreno, el uso de tecnología fue clave: bomberos de Villa Lago Meliquina desplegaron drones con cámaras térmicas para detectar puntos calientes invisibles al ojo humano y asegurar el perímetro. Aunque no se requirieron aviones hidrantes, la guardia de cenizas y el monitoreo preventivo se mantendrán durante la noche para evitar cualquier reactivación por el viento. «Cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan» El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló sobre el incendio en Puerto Patriada. Estuvimos en Puerto Patriada junto a todo el gabinete provincial, acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los… pic.twitter.com/sDvVOkyWhU — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 5, 2026 Qué dijo el intendente de El Hoyo sobre los incendios Según detalló Cesar Salamín, el incendio es de «grandes proporciones» y afecta a las zonas de Puerto Patriada, Rincón de Lobos y El Sauzal. En total se evacuaron 700 vehículos,



“En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos”, expresó.

La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.



El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.



“Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada”, afirmó.



Además, se dispuso una evacuación preventiva en el sector de Rincón de Lobos, con el traslado de vecinos a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. “Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento”, concluyó Salamín. Alerta roja por el incendio forestal en Puerto Patriada El incendio se desató el lunes por la tarde y mantienen en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo, en Chubut. El viento complica los trabajos en el sector.



Durante la tarde de ayer, el fuego obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje. El gobernador de la Provincia, Ignacio Torres se encuentra en la zona y puso todos los recursos disponibles para combatir siniestro.

