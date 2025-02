El incendio del parque Lanín se acerca a Aluminé: buscan frenar el fuego con aviones y helicópteros

El incendio desatado en el Valle Magdalena, en el parque nacional Lanín, empezó a avanzar hacia Aluminé, donde este viernes brigadistas, helicópteros y aviones trabajaron sin cesar durante 11 horas para detener las llamas.

Según el último parte del Comité Operativo, conformado ante la emergencia ígnea, las actividades se focalizaron hoy en el flanco izquierdo del fuego, en lo que se conoce como el sector 4 del incendio, de acceso especialmente difícil.

Allí trabajaron hoy 57 brigadistas, acompañados por dos aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y maquinaria pesada, para realizar cortafuegos.

Adrián Barrera, director de gestión operativa del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, explicó que las condiciones climáticas ayudaron después de varios días con viento intenso. La ausencia de las ráfagas permitió a los equipos realizar diversas tareas, además de emplear herramientas manuales como motosierras, motobombas de agua y mangueras.

Con la ayuda de los medios aéreos, se buscó también bajar la temperatura de la zona y darle acceso a los equipos de Vialidad Provincial para que pudieran llegar al bosque y retirar el material combustible. Para eso se emplearon una topadora, un pala cargadora y una motoniveladora.

Foto: parque nacional Lanín.

«Estos dos días nos permitieron trabajar mejor, ya que veníamos de jornadas con viento y eso no nos permite operar. Es un lugar de difícil acceso terrestre y si no están las condiciones de seguridad garantizadas no podemos desplegar ni los medios aéreos, ni a los brigadistas, porque puede ocurrir una tragedia”, precisó Barrera.

El funcionario indicó que para ingresar a esta zona, no hay caminos consolidados y para llegar por tierra, se tarda hasta tres horas desde el campamento base ubicado en Quillén.

Incendio en parque Lanín: el viento es «el peor enemigo»

El fuego en la cordillera de Neuquén está fuera de control y llegó a lo que se quemó en 2022, en la zona cerca de Los Remolinos, que está pegado a un desarrollo de Corfone.

En este sector hay equipos de trabajo que se encuentran combatiendo las llamas en la zona de Quillén, en Las Caballadas, a unos 40 kilómetros de Aluminé.

John Cuiñas, director provincial de Manejo del Fuego, explicó que el viento y las temperaturas son el «peor enemigo» y también hay que pelear contra el tiempo: «Ayer al mediodía se levantó el viento y se descontroló, pero por suerte la faja que se había hecho hace cinco días aguantó y el fuego no pasó”.