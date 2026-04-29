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Ritual del día: el ritual del vaso de agua y romero para limpiar tu energía

Una práctica simple, poco difundida y muy efectiva para renovar el ambiente, soltar tensiones y recuperar la calma en casa.

Redacción

Por Redacción

No todos los rituales energéticos son los de siempre. Más allá de la sal o las velas, existen prácticas menos conocidas que también buscan equilibrar el ambiente y destrabar lo que no fluye. El ritual del vaso de agua con romero es uno de ellos: combina elementos naturales con una intención clara y se convirtió en un secreto bien guardado dentro de las limpiezas energéticas del hogar.

Por qué el romero y el agua potencian la limpieza energética

El romero es una planta asociada históricamente a la protección, la claridad y la renovación. El agua, por su parte, actúa como canal que absorbe y moviliza la energía.

Juntos, crean una combinación que ayuda a limpiar cargas acumuladas y generar una sensación de liviandad en el ambiente.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Es un ritual simple que podés hacer en pocos minutos:

  • Llenar un vaso transparente con agua
  • Colocar una ramita de romero fresco dentro
  • Ubicar el vaso en un lugar central de la casa o en el ambiente donde sentís mayor carga
  • Dejarlo durante 24 horas

Luego, desechar el agua fuera del hogar y renovar si lo sentís necesario.

Cuándo hacerlo para mejores resultados

Este ritual es ideal en momentos donde necesitás un “reset” energético:

  • Después de una discusión
  • Cuando sentís el ambiente pesado
  • Al iniciar una nueva etapa
  • En días de estrés o cansancio acumulado

Qué podés notar después del ritual

Muchas personas perciben cambios sutiles pero claros:

  • Sensación de mayor calma
  • Ambientes más livianos
  • Mejora en el descanso
  • Más claridad mental

Un gesto simple que cambia la energía

No hace falta hacer grandes rituales para generar un cambio. A veces, lo más simple es lo más efectivo.

El ritual del agua con romero funciona como un recordatorio: la intención también transforma. Y cuando el entorno cambia, todo empieza a acomodarse de otra manera.


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No todos los rituales energéticos son los de siempre. Más allá de la sal o las velas, existen prácticas menos conocidas que también buscan equilibrar el ambiente y destrabar lo que no fluye. El ritual del vaso de agua con romero es uno de ellos: combina elementos naturales con una intención clara y se convirtió en un secreto bien guardado dentro de las limpiezas energéticas del hogar.

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