Dos niños heridos tras quedar atrapados en un incendio en Roca: vecinos ayudaron a apagar el fuego

Este miércoles se registró un incendio que se propagó en una vivienda del barrio Quinta 25 en Roca. El hecho ocurrió en calle Luis Pasteur en la intersección con calle Los Canarios. Se investiga el origen del fuego.

Vecinos ayudaron a apagar el fuego y evitar la propagación a casas vecinas. Efectivos de la Comisaría 31° acudieron al lugar y colaboraron con el rescate de los niños.

Incendio en Quinta 25: lo que se sabe del incendio y los niños heridos

Según algunos testigos, los niños estaban con un familiar cuando se desató el fuego. Las llamas y humo afectaron a ambos menores, pero se desconoce si recibieron heridas graves o no. Personal del Siarme asistió a los menores, quienes fueron trasladados en ambulancia al hospital de Roca para tratar las heridas.

El personal de bomberos voluntarios continuó trabajando en el lugar para detener el fuego y posible propagación a las casas vecinas.