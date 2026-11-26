En el último mes, Carrilaufquen, la laguna a 15 kilómetros al norte de Ingeniero Jacobacci que permanecía seca desde 2014, se convirtió en un fuerte atractivo de lugareños y pobladores de los parajes cercanos. También desembarcan curiosos que recorren largas distancias solo para conocer la laguna esteparia que permaneció seca durante 20 años y de repente, se llenó de agua.

El cielo está nublado, apenas asoma el sol y la temperatura alcanza los 15 grados. Sin embargo, un grupo de jóvenes se baña en el cuerpo de agua. En unas estructuras de ladrillos a metros de la costa, otro grupo se resguarda del viento tocando la guitarra. Una mujer se baja de un auto y toma una fotografía de la laguna rodeada por una meseta basáltica.

A la laguna se llega desde la Ruta Nacional 23, tomando el camino por la Ruta 6. Son 15 kilómetros de ripio. En la cabecera del cuerpo de agua, se puede ver una casa abandonada. El cartel indica que, tiempo atrás, funcionó como Secretaría de Turismo. Otro cartel marca un camino hacia “la playa” por el este y hacia “el chalet”, por el oeste, que también está abandonado. Solía ser un sector de acampe hasta que la laguna se secó.

La Laguna Carrilaufquen está a 15 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

La laguna tiene 461 hectáreas de superficie. A la Carrilaufquen Chica, se suma, a unos pocos kilómetros, la Carrilaufquen Grande. Ambos espejos de agua están conectados por un arroyo.

“La Chica desemboca en la Grande y desde que vivo en Jacobacci, hace 20 años, la Chica ha tenido más agua que la Grande. El pico de mayor cantidad de agua fue en 1984 cuando, entre las dos, alcanzaron más de 7 mil hectáreas”, describió Virginia Velasco, una ingeniera agrónoma de la Agencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Ingeniero Jacobacci.

Sin embargo, con la sequía de las últimas décadas, los pobladores y productores de la zona comenzaron a notar la disminución de la superficie de la laguna y por eso, se realizaron informes para evaluar los datos históricos. “La laguna tuvo varios momentos de retraída. En la década del 70 llegó a una superficie de 3 mil hectáreas. Con la última sequía que arrancó en 2005, directamente se quedó sin agua. A la Laguna Grande le llevó más tiempo secarse hasta desaparecer”, detalló Velasco. Cada vez que la zona registraba alguna precipitación o nevada, la laguna chica “juntaba algo de agua”.

La Laguna Carrilaufquen está a 15 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

En la década del 90, los pobladores solían usar el lugar como espacio de recreación. De hecho, se implementó un proyecto de siembra de truchas y la gente iba a pescar. Incluso, se hicieron torneos de pesca durante el verano.

“La gente cuenta que los pescadores vendían los pescados en el pueblo. Por otro lado, no existe otro espejo de agua en la zona que se use de forma recreativa. Lo más cerca es Río Chico que está a 130 kilómetros, pero la gente que no tiene vehículo, no accede”, contó Velasco.

Añadió que “además, es un lugar de paso de las aves migratorias. Un mes atrás, empezaron a llegar aves que ya no se veían, como flamencos. En este momento, solo se ven algunos patos”. Los peces habían sido sembrados, de modo que hoy, después de tantos años de sequía, no queda nada.

La ingeniera comentó que muchos chicos concurren al lugar en bicicleta. “Como la laguna no es tan profunda (según los informes del DPA, tiene alrededor de 3 metros de profundidad), no hay peligro. Antes, había algas y no daban mucha ganas de meterse al agua. Con la sequía no quedó nada de vegetación. Si bien el agua está turbia, no hay nada que moleste al andar”, especificó.

La Laguna Carrilaufquen está a 15 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

El sector está algo deteriorado. Sucede que tiempo atrás, una persona estaba a cargo de la seguridad de la zona. Los pobladores concurrían a pasar el día, muchos a dormir. Cuando la laguna se secó, nadie más visitó la zona hasta ahora.

“En 2020 tuvimos un buen invierno con bastante nieve y la laguna tuvo un poco más de agua, pero no a este nivel. Nunca ví la laguna con tanta agua. La costa tan cerca de los fogones. Por eso, se volvió una novedad”, aclaró.

A unos pocos metros de la laguna, se alcanza a ver un altar en medio de la meseta con una cruz blanca enorme, un cartel alusivo a “la Virgen de la Laguna” y una llamativa mesa blanca que da hacia algunos bancos. Desde allí, se observa el espejo de agua.

El altar, a pocos metros de la Laguna Carrilaufquen.

“Todos los años, el último fin de semana de noviembre, se hace la peregrinación a la Virgen de la Laguna. La gente sale caminando desde Jacobacci y en el altar se ofrece una misa. El fin de semana pasado, a la vez, se hizo una carrera de bicicletas hasta la laguna”, relató y acotó que “estos espejos de agua le vuelvan a dar vida al lugar. Para este sábado anuncian mucho calor, con temperaturas arriba de los 30 grados, seguro se va a llenar”.

El altar, a pocos metros de la Laguna Carrilaufquen.

Velasco advirtió también que, en la meseta basáltica al norte y sur de Jacobacci, es común que se formen algunas lagunas. “Son de agua tan salada que la gente no se puede meter. De hecho, algunos sacan sal cuando están secas. La Carrilaufquen es la más grande de la zona”, manifestó.

¿Durante cuánto tiempo la laguna tendrá agua? Es una gran incógnita. Velasco puso como ejemplo el arroyo Maquinchao, a la altura de la Ruta 23. “Hasta hace dos semanas, el arroyo iba por su cauce natural y se desbordaba unos 100 metros. Pasé hace una semana, hacia Los Menucos, y solo va por el cauce. Ya no hay desborde”, explicó. En este sentido, señaló que la laguna Carrilaufquen Chica le aporta agua a la Grande: “Eso hará que se retraiga un montón. El DPA estuvo recorriendo para evaluar qué medidas tomar y tratar de retener el agua en la Chica. Lo cierto es que es una cuenca endorreica que depende de la lluvia y nevadas anteriores”.

No están previstas nevadas y estiman que si no continúa lloviendo, bajará el caudal del arroyo. “Sabemos que, en diciembre, habrá un pico más de lluvia por efecto del Niño. De modo que esperamos que el caudal no baje tanto”, concluyó.

Evalúan retener el agua de la laguna

Días atrás, Matías Tormann, delegado regional de la Zona Andina del Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro, recorrió la laguna con el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, para evaluar alguna intervención.

«La idea es restablecer una obra a la salida de la laguna que hoy no esta funcionando. Se busca mantener el agua de la laguna, sin alterar el cauce del arroyo que llega a la Carrilaufquen Grande», sintetizó el funcionario. Advirtió que «el tiempo que esté con agua, dependerá de cuán severos en cuanto a temperatura, sean los años venideros como así también de las precipitaciones -de nieve y lluvia- que se puedan tener».

En tanto, el equipo técnico del DPA recabará los datos vinculados a picos de caudal, milímetros caídos y cantidad de agua que ingresa a la laguna.