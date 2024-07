El misterio de los peces muertos que aparecieron sobre la congelada Laguna Blanca

La viralización de imágenes de decenas de peces muertos sobre la capa de hielo que cubre la Laguna Blanca en el parque nacional que lleva el mismo nombre, a 30 kilómetros de Zapala en Neuquén, generó alarma.

En un principio, la hipótesis fue que el congelamiento del cuerpo de agua era el responsable de la mortandad de peces. Sin embargo, desde Parques Nacionales confirmaron que se trata de «muerte natural» y agregaron que el hecho de que la capa más superficial de la laguna se haya congelado es frecuente en los meses de invierno debido a las bajísimas temperaturas.

«Los informes técnicos señalan que el avanzado estado de descomposición que presentan los peces indican que perecieron hace tiempo. Por lo tanto, la causa no es atribuible a las bajas temperaturas ni al congelamiento actual de la laguna», concluyeron.

Los especialistas evalúanlas condiciones de la laguna constantemente. Foto: gentileza

El congelamiento sólo impacta en la capa superficial de agua, mientras que la mayor parte de su volumen «permanece líquido debajo de la superficie, lo que permite que la fauna acuática (peces, invertebrados y algas) se mantenga viva, sin mayores dificultades, ya que se encuentra adaptada a la vida en aguas con muy bajas temperaturas».

El biólogo Leonardo Buria, de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, recalcó que «constantemente la laguna Blanca se congela y esto no es algo característico de este invierno. A veces se congela íntegramente y a veces, parcialmente. Pero no se congela todo el volumen».

Especificó que la laguna tiene 1.500 hectáreas y más de 10 metros de profundidad. En esta oportunidad, se congelaron unos 4 centímetros y luego, ese espesor aumentó a 10 centímetros.

«La fauna patagónica (invertebrados, anfibios y peces) vive perfectamente debajo de esa capa de hielo porque está acostumbrada a vivir en ambientes donde se congelan las superficies», planteó.

Recordó que originariamente, esa laguna no tenía peces. En los años 60 y 70 se sembraron percas y truchas generándose una población de peces muy abundante, ya que no hay depredadores. A la vez, esa introducción ocasionó un problema ecológico: «a veces, en verano, pueden producirse floraciones algales, aunque no es el caso ahora».

«Como toda población, hay una parte de los individuos que van muriendo naturalmente por edad y por patologías que afectan a los peces. Esas muertes se van ocasionando y el agua los arrastra a la costa», precisó Buria.

Aseguran que la laguna se congela todos los inviernos. Foto: gentileza

Dijo que esos peces «tienen signos de haber muerto hace mucho tiempo» porque solo quedan las carcazas -las aves carroñeras consumen parte de los esqueletos-. «Como es una zona de uso público, la gente pudo haber arrojado esas carcazas que estaban en la costa sobre la capa de hielo. No hay posibilidad de que el pez se muera y caiga arriba del hielo«, agregó.

La Laguna Blanca está rodeada de un ambiente basáltico muy poco común. Ese cuerpo de agua era importante para la población de aves, pero los peces generaron un desbalance al consumir la producción de invertebrados -que son, a su vez, los alimentos de las aves-. Esto produjo una disminución de la abundancia de cisnes y flamencos. Esta situación motivó la creación del parque nacional con la finalidad de controlar la población de peces.

Buria aseguró que los técnicos recorren el terreno constamemente evaluándose el estado de salud de los peces y «justamente, por eso sabemos que están en perfectas condiciones». «Justo estábamos ahí cuando la laguna se congeló, una situación normal para la época del año. A los peces no les hace nada: como son organismos de sangre fría solo bajan su metabolismo y quizás se quedan un poco más quietos«, subrayó el especialista.