El museo que atesora el patrimonio natural de la Patagonia cumple 18 años: el detrás del escena

El corazón del conocimiento y del patrimonio natural de la región, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales «Juan Carlos Salgado» cumple 18 años de vida, de puertas abiertas y de divulgación científica. Este 3 de marzo, no es una fecha más para la ciudad.

Desde aquel 2008 en que comenzó su camino entre fósiles y hallazgos inéditos, el museo se convirtió en mucho más que un espacio de exhibición. Es un punto de encuentro entre la ciencia y la comunidad, entre el pasado profundo de la Patagonia y las generaciones que la habitan hoy.

«Hoy el museo tiene 55.000 especímenes de ciencias naturales, de geología, paleontología y biodiversidad, es una de las colecciones científicas más importantes de la Patagonia y del país», cuenta con orgullo Pablo Chafrat, el director de la institución.

Fotos: Juan Thomes.

El dato asombra y genera conciencia sobre lo que se tiene y el recorrido hecho durante los últimos años, que es obra de científicos, investigadores y trabajadores de la región. Por ese motivo y varios más, el referente asegura: “Los 18 años del museo se celebran con mucha fuerza”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, hace hincapié en el salto que significó el 2025, cuando inauguraron la nueva sala de paleontología, una de las joyas del «Juan Carlos Salgado». El proyecto se concretó en conjunto con la Fundación Williams, el IUPA y la Provincia de Río Negro. Se trata de una “renovación arquitectónica, museológica y museográfica” impactante y moderna a través de la utilización de nuevas tecnologías.

Foto: Juan Thomes.

“Esta sala cambia el paradigma de la museología en Río Negro y viene a fortalecer la divulgación científica, el turismo, la educación y la cultura en la provincia”, asegura Chafat sobre uno de los principales hitos en estos 18 años de existencia.

Otro de los hechos significativos es el inicio de una serie de cursos y talleres de profesionalización para distintos públicos que abrieron nuevas oportunidades laborales para jóvenes en el campo del desarrollo digital, interactivo y virtual. Hasta ahora, más de 6.000 personas pasaron por esas propuestas.

“El museo tiene que ser la gran casa de la ciencia natural y que cualquier persona que quiere venir a aprender, puede hacerlo». Pablo Chafrat, director del Museo de Ciencias Naturales.

Para el referente, el museo «ha sido el motor de la economía regional en un montón de aspectos» como por ejemplo el apoyo a la creación de las carreras de Geología y Paleontología de la Universidad de Río Negro. «Hoy estamos trabajando en conjunto con IUPA en la creación de una Licenciatura de Patrimonio Natural y Cultural”, comenta.

Para la dirección del museo, es necesario enriquecer la divulgación científica con arte, tecnología y el trabajo mancomunado. Un Programa Voluntariado con más de 64 jóvenes de distintas carreras y ámbitos hace posible esa premisa en la actualidad.

Museo abierto, una invitación a descubrir el detrás de escena

“Estamos celebrando un año más de un proceso de gestión que empezó desde que fundamos el museo”, plantea Chafrat. El Juan Carlos Salgado fue el primer museo creado por Ley en Río Negro. “Se creó en el 2016, pero se puso en marcha el 3 de marzo del 2008”, agrega.

En este nuevo aniversario, la propuesta es innovadora. Bajo el concepto de “Museo abierto”, la institución invita a vivir una experiencia distinta porque además de las muestras, se podrá descubrir el detrás de escena y las vitrinas de los laboratorios donde los investigadores hacen ciencia todos los días.

Pablo Chafrat, director del Museo. Foto: Juan Thomes.

“El Programa Museo Abierto nació con la necesidad de mostrar todo el trabajo científico, todo el detrás de escena, todo lo que pasa en el museo durante el año que a veces pasa desapercibido o que el público en general no conoce”. Pablo Chafrat, director del Museo de Ciencias Naturales.

La cita es este martes 3 de marzo de 16 a 20 con entrada libre y gratuita. Desde ya, es una invitación abierta a dejarse sorprender, aprender y para sentirse parte de una historia colectiva que sigue creciendo.

Los visitantes podrán recorrer no solo las salas, sino también los espacios donde el conocimiento cobra vida. Las colecciones, los equipos de trabajo que, día a día, analizan, estudian, conservan y protegen el patrimonio natural de la región.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada de celebración será la sala de Paleontología a la que se suman visitas guiadas, el acceso al Laboratorio de Paleontología y al de Biodiversidad, en una propuesta pensada para todas las edades.

Para sus protagonistas, celebrar al museo es mantener viva la curiosidad, la memoria y el compromiso con el conocimiento. En Roca, esa tarea lleva 18 años latiendo con fuerza.