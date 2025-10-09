Viento, lluvia y algo de sol este fin de semana largo en el Alto Valle: máximas de 26° C pero días inestables

Los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro se preparan para un fin de semana de marcada variabilidad climática. Tras una jornada cálida, el ambiente se tornará más fresco, acompañado por la presencia de viento y la posibilidad de lluvias en algunos momentos. Estas condiciones invitan a estar atentos a los cambios.

Para lo que resta de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) mantendrá un cielo ligeramente nublado.

Las condiciones de viento serán moderadas, provenientes del Sudoeste, con velocidades que se estiman entre los 7 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, las temperaturas descenderán.

Descenso de temperatura y lluvias para el sábado en el Alto Valle: ráfagas de viento fuerte

El sábado marcará un notorio descenso de temperatura en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca). El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura máxima de apenas 13°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, anticipando un día fresco.

Además, el SMN indica una probabilidad de lluvias de hasta el 40% para la jornada, concentrándose en la mañana y la noche. El viento, de dirección variable, registrará velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en la región.

El domingo: menos nubes y vientos moderados en el Alto Valle

Para el domingo, el panorama meteorológico en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) tenderá a mejorar. Se espera un cielo ligeramente nublado, con una temperatura máxima que ascenderá hasta los 23°C y una mínima de 8°C. La probabilidad de precipitación será prácticamente nula, según el SMN.

En cuanto al viento, se prevén condiciones más tranquilas. Soplará de dirección variable con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Estas características permitirán disfrutar de un cierre de fin de semana más agradable en la región.

En resumen, el fin de semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro presentará un marcado contraste. Desde el viernes cálido, se espera un descenso térmico con viento y posibles lluvias el sábado. Luego, el domingo ofrecerá un panorama más apacible. Se recomienda consultar las actualizaciones del SMN.