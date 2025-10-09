Imperdible fenómeno astronómico: llega una lluvia de meteoritos Dracónidas, cuándo y cómo verla

Cada octubre los cielos se colman de un fenómeno astronómico imperdible, la lluvia de meteoritos Dracónidas. Se trata de una evento por el cual el cielo se llena de estrellas fugaces. Te contamos cuándo es y cómo se puede ver este evento.

Las Dracónidas vienen del cometa 21P/Giacobini – Zinner y deben su nombre al hecho de que se encuentran en la constelación de Draco (el Dragón).

Cuando un astro orbita alrededor del Sol, deja tras de sí una nube de fragmentos y partículas de polvo que se distribuyen a lo largo de su recorrido, creando un anillo o estela de escombros. Una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa esta nube de restos cometarios.

En ese momento, los fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad y se calcinan por la fricción con el aire, produciendo los destellos luminosos que conocemos como meteoros o “estrellas fugaces”.

Cuándo se podrá ver la lluvia de meteorito Dracónidas

La lluvia de meteoritos Dracónidas se encuentra activa desde el 6 de octubre y se extiende hasta el 10 de octubre, según la información del sitio Time and Date.

El momento pico de este fenómeno se produce este miércoles 8 de octubre, día en el que se podrá observar la mayor cantidad de estrellas fugaces. La actividad podría alcanzar una impresionante tasa de entre 150 y 400 meteoros por hora en esta fecha.

El evento se podrá observar a simple vista desde Argentina durante la noche de este miércoles. Sin embargo, su avistaje presenta una dificultad significativa, ya que coincide con la Luna llena de octubre. La intensa luz de la Luna podría opacar e interferir con la visibilidad de las estrellas fugaces.