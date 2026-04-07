El otoño llegó al Alto Valle: máximas de 23ºC y sol durante todo el martes
La región de Neuquén y Río Negro vive una jornada de estabilidad absoluta este 7 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día de gran amplitud térmica, ideal para aprovechar el sol pero con un frío matinal que recuerda que el invierno está cada vez más cerca.
El Alto Valle transita este martes una jornada que parece sacada de un manual de otoño: cielos limpios, aire seco y una diferencia de temperatura que te obliga a cambiar el vestuario tres veces al día.
Según el reporte de la AIC y el SMN, Neuquén, Cipolletti y Roca disfrutarán de un día estable, dejando atrás las tormentas del fin de semana.
Con una mínima que arrancó en los 8°C y una máxima que alcanzará los 23°C, el ambiente será fresco y estimulante, permitiendo que las actividades al aire libre sean las protagonistas de la tarde.
Cronograma del martes: sol pleno y brisa calma en el Alto Valle
A diferencia de las jornadas ventosas típicas de la zona, hoy el viento dará un respiro:
- Mañana y Noche (Horarios de abrigo): son los momentos de mayor rigor térmico. Con el sol bajo, la temperatura cae rápidamente a valores de un solo dígito, exigiendo campera abrigada para el ingreso escolar o laboral.
- Tarde (El pico de sol): entre las 14:00 y las 17:00 el sol será el gran aliado. La nubosidad será escasa o nula, lo que permitirá que la sensación térmica sea muy agradable, rozando los 24°C en zonas protegidas del viento.
- Viento: se mantendrá leve durante todo el día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se esperan ráfagas que compliquen la visibilidad en las Rutas 22 o 151.
Comentarios