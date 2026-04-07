El otoño llegó al Alto Valle: máximas de 23ºC y sol durante todo el martes

La Patagonia tendrá un otoño más cálido y con menos lluvia de lo habitual. (Gentileza)

El Alto Valle transita este martes una jornada que parece sacada de un manual de otoño: cielos limpios, aire seco y una diferencia de temperatura que te obliga a cambiar el vestuario tres veces al día.

Según el reporte de la AIC y el SMN, Neuquén, Cipolletti y Roca disfrutarán de un día estable, dejando atrás las tormentas del fin de semana.

Con una mínima que arrancó en los 8°C y una máxima que alcanzará los 23°C, el ambiente será fresco y estimulante, permitiendo que las actividades al aire libre sean las protagonistas de la tarde.

Cronograma del martes: sol pleno y brisa calma en el Alto Valle

A diferencia de las jornadas ventosas típicas de la zona, hoy el viento dará un respiro: