Acceso Norte en Neuquén: avanzan con el puente en Y y ponen fecha de culminación para diciembre

El intendente Mariano Gaido y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recorrieron el Acceso Norte, debajo de uno de los tramos del puente en Y con el hormigón ya terminado. (Foto: gentileza)

El Acceso Norte a Neuquén capital superó el 70% de ejecución general y la Municipalidad proyecta su culminación para el próximo mes de diciembre. La megaobra ingresó en su recta final con un ritmo de trabajo ininterrumpido, principalmente por el despliegue simultáneo de múltiples frentes.

Los componentes más complejos del puente en Y ya están terminados, según precisó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. El municipio ratificó además que varios componentes de la infraestructura subterránea, como los desagües pluviales y los cordones cuneta, ya se encuentran al 100%.

El intendente Mariano Gaido destacó el impacto político y social de esta inversión en la vía pública: “Estamos llevando adelante la ciudad de las obras más importantes en la República Argentina a nivel municipal”. La construcción del distribuidor se afronta íntegramente con recursos de la Municipalidad.

Gaido dialogó con integrantes del equipo técnico durante la recorrida por los trabajos de los terraplenes de acceso. (Foto: gentileza)

“Una obra de inversión de 30.000 millones de pesos, fondos propios, fondos de la municipalidad, sin endeudamiento, superávit destinado a obras, al municipio que más obras hace en el país”, enumeró con orgullo. Al tipo de cambio oficial del Banco Nación de este martes 10 de noviembre, de $1.570 para la venta, el monto equivale a unos US$19 millones.

Cuánto avanzó el Acceso Norte de Neuquén y qué falta para terminar el puente en Y

“Ya están con todo lo que es hormigón terminado”, celebró Nicola. El funcionario sumó que “ya se hicieron todos los hormigones, ya están tensados todos los cables de acero que lleva dentro esta estructura”.

Ese hito constructivo permite iniciar ahora una nueva fase, que dejará a la vista la magnitud real de las enormes piezas que sostendrán el tráfico diario. En los próximos días, los operarios comenzarán a desencofrar los andamios ubicados estratégicamente en la parte inferior de los puentes.

En paralelo, los equipos se concentran en la edificación de los muros de contención necesarios para los terraplenes de acceso. Esos trabajos conectarán de manera fluida y segura las vías elevadas con arterias vitales como Raúl Alfonsín, la calle Jujuy y la Diagonal 9 de Julio. “Ya está listo todo lo que es los muros de hormigón, se está haciendo la carga de todo el material para ir dándole forma al terraplén”, graficó el secretario.

Gaido y Nicola, junto al equipo de la obra, frente a uno de los tramos del puente en Y, que tiene más del 70% de avance. (Foto: gentileza)

“Ahora sigue el trabajo por abajo de los puentes que son las dos ramas de Salta”, indicó Nicola. Se refería a la salida hacia Raúl Alfonsín y al retome hacia Jujuy.

La estructura principal del puente en Y quedará lista en su totalidad una vez que finalicen los últimos detalles de hormigonado, durante las próximas semanas. Después, el proyecto ingresará en la etapa de terminaciones, que incluye la colocación de la carpeta asfáltica y el moderno sistema de iluminación led.

“Estamos arriba de global en un 70 por ciento más o menos y la expectativa es para fines del mes de diciembre tener todo lo que es estructura armado”, concluyó Nicola. El cronograma confirma que la obra entró en su tramo final.

Por qué Neuquén necesita un nuevo ingreso: más de 230.000 autos entran por día a la ciudad

El nuevo acceso es una infraestructura fundamental que busca resolver de manera definitiva el ordenamiento del tránsito en uno de los puntos de mayor complejidad. Diariamente, un inmenso flujo de vehículos ingresa a la localidad, lo que exige una respuesta moderna acorde a la escala de la gran metrópolis patagónica.

La capital neuquina consolida de este modo su perfil ineludible como el principal polo de atracción, servicios y oportunidades para toda la región. “Más de 230.000 autos entran por día a la ciudad de Neuquén, esta gran capital, una capital que es un centro económico y financiero, una capital turística, una capital que tiene que ver con la educación, con las universidades”, detalló Gaido.

Ese extraordinario volumen de circulación demanda ingresos ordenados que garanticen fluidez y máxima seguridad para los residentes y los visitantes frecuentes. “Quienes vienen de visita a la ciudad, que superan los 200.000 autos, necesitan los ingresos ordenados, como es el caso de este ingreso norte que estamos proyectando y ya está muy avanzado”, señaló el intendente.

Obra con fondos propios: Gaido destacó el superávit municipal y a los trabajadores neuquinos

El cumplimiento estricto de los plazos establecidos es también el resultado directo de la capacidad operativa y el compromiso de la fuerza laboral local. “En la República Argentina las obras más rápido las hacen los trabajadores neuquinos y las empresas neuquinas”, valoró Gaido.

El intendente vinculó ese ritmo con el plan de obras que la Municipalidad financia con recursos propios. “Por eso estas obras se ven en toda la ciudad con el programa que tenemos y el plan que tenemos de trabajo que es todo con presupuesto municipal, presupuesto propio, presupuesto del superávit”, agregó.