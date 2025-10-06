El Premio Nobel de Medicina 2025 fue para tres investigadores del sistema inmunitario

Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi son los ganadores del premio Nobel de Medicina 2025.

El anuncio llegó este lunes, desde Estocolmo, Suecia. Fue el Comité Nobel, que entrega desde 1901 este reconocimiento a «aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad» que anunció los ganadores del Premio Nobel de Medicina.

El galardón, este año fue para tres investigadores: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi «por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica».

El jurado los destacó por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema inmunitario. Especificó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

En un comunicado el Comité Nobel explicó: «Los descubrimientos de los premiados lanzaron el campo de la tolerancia periférica, impulsando el desarrollo de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Esto también puede conducir a trasplantes más exitosos. Varios de estos tratamientos están siendo sometidos a ensayos clínicos».

Premio Nobel de Medicina 2025: qué descubrieron

Shimon Sakaguchi es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025. La distinción se debió a su descubrimiento de nueva clase de células T.

El Comité Nobel contó en un comunicado que a principios de la década de 1980 Sakaguchi aisló células T que habían madurado en ratones genéticamente idénticos y las inyectó en los ratones sin timo. «Esto tuvo un efecto interesante: parecía haber células T que podían proteger a los ratones de enfermedades autoinmunes», aseguró.

Tras varios estudios Sakaguchi logró descubrir una clase de células inmunitarias hasta entonces desconocida, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunes. Esta nueva clase de células T identificada fue nombrada células T regulatorias.

Por su parte Brunkow y Ramsdel también investigaron sobre el origen de las enfermedades autoinmunes. En 2001 llegaron a una información clave cuando lograron explicar por qué una cepa específica de ratones (denominada scurfy) es particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.

Ambos científicos descubrieron un gen al que llamaron Foxp3 y demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan una grave enfermedad autoinmune, la IPEX.