Aprender 2025: mejoran los resultados en Lengua y Matemática en primaria pero persisten fuertes brechas sociales

Más de 750 mil alumnos de 6° grado participaron del operativo Aprender 2025, que reflejó avances en los aprendizajes a nivel nacional. Archivo.

Los estudiantes argentinos de 6° grado de primaria mejoraron sus desempeños en Lengua y Matemática, según los resultados del operativo nacional de educación «Aprender 2025«. El porcentaje de alumnos que alcanzó niveles satisfactorios o avanzados creció 10,5 puntos porcentuales en Lengua y 3,5 puntos en Matemática respecto de la evaluación realizada en 2023. El panorama en Río Negro y Neuquén y el resto de las provincias de la Patagonia.

Aprender: 752,936 estudiantes de más de 20.000 escuelas de todo el país

Los datos surgen de un informe elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de los resultados difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación. La evaluación fue censal y alcanzó a 752.936 estudiantes de 20.298 escuelas de todo el país, con una participación del 84%.

Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en Matemática. 6to grado de nivel primario. Total país y por provincia. Año 2025.

En Lengua, el porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios o avanzados pasó del 66,4% en 2023 al 76,9% en 2025. En Matemática, la mejora fue más moderada: subió del 51,5% al 55%, lo que significa que casi la mitad de los alumnos todavía no alcanza los aprendizajes esperados para ese nivel educativo.

Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en Matemática. 6to grado de nivel primario. Total país y por provincia. Año 2025.

La desigualdad sigue marcando los resultados

Pese a la mejora general, el informe advierte que las diferencias vinculadas al nivel socioeconómico continúan siendo muy marcadas.

Entre los estudiantes de hogares con mayores ingresos, el 89% obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y el 73% en Matemática. En cambio, entre los alumnos de nivel socioeconómico bajo esos porcentajes descendieron al 67% y al 43%, respectivamente.

La brecha en Lengua alcanza los 22 puntos porcentuales entre los estudiantes de mayores y menores recursos, aunque el estudio destaca que los tres grupos sociales mejoraron sus resultados en comparación con la medición anterior.

También persisten diferencias entre el sector estatal y el privado. En las escuelas estatales, el 72% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios en Lengua y el 48,5% en Matemática. En las instituciones privadas, esos porcentajes ascendieron al 90,2% y al 72,7%.

Las provincias que lideran

La Ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse al frente de los resultados nacionales, con el 88,1% de los estudiantes en niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y el 74,5% en Matemática.

En Lengua completan los primeros puestos Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En Matemática, detrás de la Ciudad de Buenos Aires se ubicaron Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%).

En el otro extremo aparecen Chaco, con los resultados más bajos del país en ambas áreas; Santiago del Estero, en Lengua, y Tucumán, en Matemática.

El informe también destaca que hubo mejoras en casi todo el país: 23 de las 24 jurisdicciones avanzaron en Lengua y 22 lo hicieron en Matemática. Los mayores progresos en Lengua correspondieron a San Juan, Catamarca y La Rioja, mientras que en Matemática lideraron La Rioja, Catamarca y La Pampa.

Patagonia: buenos desempeños y una ausencia

En la región patagónica, Chubut y Tierra del Fuego registraron los mejores desempeños en Lengua, con el 81,9% y el 81,1% de los estudiantes en niveles satisfactorios o avanzados, respectivamente.

En Matemática, La Pampa encabezó la región con el 57,5%, seguida por Tierra del Fuego con el 56,2%. Además, La Pampa fue la provincia patagónica que más mejoró respecto de 2023.

Río Negro mostró una mejora en ambas áreas evaluadas. En Lengua, el porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios o avanzados pasó del 68,1% en 2023 al 77,5% en 2025, ubicándose levemente por encima del promedio nacional (76,9%). En Matemática, el indicador subió del 51,5% al 53,7%, aunque se mantuvo por debajo de la media del país (55%).

En contraste, Neuquén no contó con resultados publicados debido a que no alcanzó el nivel mínimo de participación exigido para garantizar la representatividad estadística.

Un avance con desafíos pendientes

Para los especialistas, la mejora en Lengua representa una señal positiva, aunque todavía es temprano para atribuirla a una única política educativa. También señalan que la recuperación podría estar vinculada a la normalización de la escolaridad tras la pandemia.

En Matemática, en cambio, el panorama continúa siendo preocupante. Con apenas el 55% de los estudiantes alcanzando los aprendizajes esperados al finalizar la primaria, los investigadores sostienen que sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino. Además, recuerdan que las dificultades se profundizan en la escuela secundaria, donde los niveles de desempeño son aún más bajos.