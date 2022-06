El problema del invierno: no alcanzan las garrafas sociales en Neuquén

Se atraviesa una ola polar en todo el país y los problemas con el suministro de garrafas sociales volvieron a presentarse en la provincia de Neuquén. En Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar, Barrios de Pie denunció que los merenderos no recibieron las garrafas que envía todos los años el ministerio de Desarrollo Social y que por esto unos 800 chicos se quedarían sin su merienda. En Cutral Co, el camión garrafero entregó ayer 400 garrafas, pero varias familias se quedaron sin poder reemplazar su envase vacío por uno lleno. La próxima partida llegará dentro de 15 o 20 días.



Fabio Escobar, de Libres del Sur- Barrios de Pie, denunció la falta de distribución esta semana de la garrafa social para unos 15 merenderos de Centenario, El Chañar y Vista Alegre. “Estamos imposibilitados de cumplir con la entrega de merienda a más de 800 chicos”, planteó .



El referente barrial sostuvo que las explicaciones recibidas desde el ministerio de Desarrollo Social fueron insatisfactorias, por lo que de no obtener respuestas hoy volverán a movilizarse en los municipios. ”Dicen que el invierno no comienza, así es que no pueden dar inicio al Plan Calor y de las garrafas dicen que están resolviendo, pero no hay respuestas concretas”, sostuvo Escobar. Agregó que en las tres localidades cuentan con unos 15 merenderos que funcionan con garrafas. Cada una de ellas “aguanta al menos una semana”, pero ante la falta del suministro, se discontinuó la entrega de merienda. “Los prestadores nos dicen que hubo aumento o falta de pago de la Provincia o de YPF, pero lo concreto es que no tuvimos centros de distribución”, advirtió.



En Cutral Co, el camión garrafero que llegó ayer entregó en media hora 400 garrafas de 10 kilos. Sin embargo, hubo familias que se quedaron sin poder llevarse una. Los primeros en la fila esperaron alrededor de dos horas.



Una de las organizadoras, Ana Cid explicó que “se repartieron las garrafas de 10 kilos, porque las de 15 y 45 kilos están a la venta”. Indicó que la próxima partida llegaría dentro de 15 o 20 días. “Intentamos que el camión venga por lo menos una vez al mes, porque es probable que las garrafas que llegaron no les alcancen a las familias hasta esa fecha”, describió la coordinadora.



En su mayoría, las personas que se acercaron a retirar el gas envasado son pobladores de las zonas de chacras de las dos ciudades y las de nuevos loteos que no cuentan con la red en su manzana.

Dicen que el invierno no comienza, así es que no pueden dar inicio al Plan Calor y de las garrafas dicen que se están ocupando”. Fabio Escobar, integrante de Libres del Sur-Barrios de Pie.

Familias reclamaron por el servicio de gas natural

Un grupo de familias que no cuenta con el servicio de gas natural en sus hogares protestó hoy con un corte de la avenida San Martín, frente al edificio municipal huinculense. Desde el Ejecutivo se anunció que se los atendería para explicar cuál es la situación, según el lugar donde tienen su vivienda.

Desde la media mañana, las familias que en su mayoría corresponde a los nuevos loteos de Altos del Sur se convocaron y cortaron las dos manos de la avenida San Martín, frente al municipio. Si bien este tramo corresponde a la ruta 22, el tránsito se desvió mientras se extendió la protesta.

Junto a ellos hubo otros de Central Nuevo cuyos lotes fueron entregados y también esperan la obra de gas. Después de algunas horas, obtuvieron el compromiso del intendente Gustavo Suárez que los atendería. Sin embargo, debía acordar cuál sería la modalidad, si individual o en grupo, a través de uno o más representantes.

Desde la policía se les solicitó que como ya tenían el compromiso de atención que levantaran el bloqueo.

La indignación de los vecinos iba en aumento teniendo en cuenta que debían estar reclamando en una de las jornadas más frías en lo que va del año -6º centígrados- según el reporte del observatorio meteorológico local.

Estas familias son las mismas que la semana anterior lograron después de un año y medio acceder a la banca del Pueblo, para dar a conocer el reclamo. Algunas familias muestran las notas de pedido desde 2017 y por esta razón es que insisten en tener la obra de conexión.