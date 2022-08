El programa La Peña de Morfi tendrá un móvil desde Cutral Co

Este domingo desde las 11, los vecinos de la comarca petrolera estarán atentos a la emisión del programa «La peña de morfi» que se emite por la señal de Telefé porque dos representantes de la gastronomía local tendrán su participación. La producción del ciclo que conduce Jay Mammon trasladará un móvil hasta Cutral Co para transmitir en vivo lo que cocinarán Belén Ávila y Cristian Agüero, desde el Parque de la Ciudad.

La adrenalina a full y los preparativos están sin pausa porque este domingo, desde las 11 se podrá ver a estos dos representantes de la gastronomía local en las pantallas de la señal Telefé y en un programa -creación del ya desaparecido Gerardo Rozín- que cada semana tiene una amplia propuesta tanto de comidas como artística: la Peña de Morfi.

Belén es pastelera y se vio sorprendida cuando desde la Subsecretaría de Cultura de Cutral Co fue convocada para participar. «Van a armar el set de cocina en el Centro Cultural (del Parque de la Ciudad) y ahí vamos a estar con otro chef Cristian Agüero», explicó la joven. «La verdad es una gran oportunidad que tenemos para mostrarnos y que vean lo que somos capaces de realizar», agregó.

En tanto, el chef Cristian relató que «es una emoción muy grande, me tiemblan las manos. Hace un mes nadie me llamaba y hoy me explota el teléfono». Para este domingo, explicó que presentará este ribs de cerdo laqueados con reducción de frutos rojos, miel y azúcar negra; acompañados por papines patagónicos con panceta, tomates cherries caramelizados en colchón de verdes».

El chef, que tiene como especialidades las pastas, carnes y comidas vegetarianas, en la actualidad jefe de cocina en un restaurante. Además tiene su propia cocina y su horno de barro donde hace pizzas, empanadas, y perniles.

Tanto Belén como Cristian agradecieron especialmente al municipio cutralquense y a la subsecretaria de Cultura, Cinthya Ferreyra Mesa por la convocatoria que les hicieron. La llegada del móvil de La peña de Morfi permitirá también dar a conocer el Centro Cultural que tiene la ciudad con la posibilidad para los espectáculos de todas las disciplinas artísticas.