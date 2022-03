El sabor de la cumbia se instala en las iglesias

Las iglesias evangélicas hace años sumaron diferentes géneros musicales para sus reuniones religiosas. Uno de estos estilos es la cumbia que solía ser más exclusivo en los boliches y fiestas y que integraron con grupos propios que componen letras con un mensaje cristiano.

En Roca hace más de 18 años el grupo Renacer compone e interpreta canciones inspiradas en la Biblia con el fin de “adorar a Dios”.

Nelson Rivera que es la voz principal de la banda y toca el acordeón, explicó que estas obras musicales se llaman alabanzas.

“Adoramos al Dios Padre de manera diferente, hay muchos estilos, lo lindo de la cumbia es que abarca a muchas edades desde niños, adolescentes hasta grandes. Es diferente al rock o el reggaeton que abarca un solo grupo etario”, destacó.

Explicó que uno de los pioneros de este estilo es el cantante cristiano Miguel Cejas de Buenos Aires. En 1979 luego de convertirse al evangelio empezó a componer música cristiana tras renunciar al grupo musical Cuarteto Imperial originario de Colombia.

“Miguel Cejas que era el guitarrista de ese cuarteto, comenzó a hacer música evangélica pero con este ritmo”, explicó Nelson.

El joven señaló que recién en el 2000 la cumbia fue más aceptada en las iglesias evangélicas pero ya desde los 80` se venía tocando en diferentes templos.

“Antes no era muy aceptada porque se creía que solo era para los boliches y no para la iglesia”, señaló.

Nelson Rivera que es la voz principal de la banda y toca el acordeón. Foto Andrés Maripe

Nelson contó que el Grupo Renacer comenzó en 2004 con un estilo basado en una cumbia con acordeón como la que impulsó el cantante Cejas. “Es una música muy contagiosa y alegre”, destacó.

Los demás integrantes de la banda son Joaquín Catalán que toca el timbal; Juan Huanque de Zapala que es el presentador y animador del grupo. También forman parte Lucas Uribe en el piano; Hugo Infante en guitarra; Mauro Figueroa en bajo y Maxi Rivera en el güiro.

“Me gusta la unidad que hay en el grupo. Nuestro mensaje es llegar a la comunidad, que se puede hacer música cristiana para alegrar a la gente, que no crean que somos aburridos”, remarcó Hugo.

Nelson contó que Renacer ha recorrido varias provincias además de viajar por todo Río Negro y Neuquén. Han visitado Mendoza, Chubut, Buenos Aires y hasta cruzaron la frontera y dieron conciertos en Temuco y en Padre las Casas.

“Nos han llamado de Tierra del Fuego, Jujuy, La Rioja, pero no hemos podido estar por nuestro trabajo. No vivimos de esto, cada integrante tiene su trabajo. Nosotros no cobramos por concierto, solo pedimos el gasto de combustible, lo hacemos en agradecimiento a Dios por el talento que nos dio”, explicó.

Para ellos la cumbia es una estrategia para transmitir «el mensaje de Cristo». Foto Andrés Maripe

Un estilo diferente para “salvar almas”

El pastor Domingo Rivera, es el padre del cantante y destacó el mensaje que se combina con la cumbia.

“Como experiencia es muy lindo que otra persona conozca a Dios, que hay una vida mejor. Mucha juventud se ve perdida en la droga y el deseo es que puedan salir de eso y ese es el mensaje que lleva el grupo a través de la cumbia”, destacó.

Nelson también explicó que pueden haber diferentes estilos musicales en las iglesias evangélicas pero el mensaje es uno solo, “llevar la palabra de Cristo a través de una melodía”.

“Nosotros sacamos los parlantes afuera de la iglesia, nos ponemos a tocar y llegan diferentes personas. Es una estrategia para llevar el mensaje de Cristo. La música creemos que fue creada por Dios para adorarlo a él y no hay estilos, uno adora a Cristo de diferentes maneras”, remarcó.