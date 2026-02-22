El stand de Diario RÍO NEGRO vive un cierre récord en la Fiesta de la Manzana 2026: hoy se sortea la pileta y sigue el sueño de los dos 0 km

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 llega a su noche definitiva y el stand de Diario RÍO NEGRO se consolida como el corazón de la interacción con el público.

Tras dos jornadas de convocatoria masiva, el espacio ubicado estratégicamente en uno de los accesos principales vive horas de pura expectativa: hoy se conocerá al ganador de la pileta y continúa la carrera por los dos Toyota Yaris.

Foto: Alejandro Carnevale.

¡Hoy se va la pileta!: El sorteo más esperado

La gran novedad de este domingo de cierre es el sorteo de la pileta instalada de Vital Servicios. Durante todo el fin de semana, miles de visitantes pasaron por el stand para conocer los detalles y participar.

La cuenta regresiva termina hoy, cuando un afortunado se llevará el premio mayor para disfrutar lo que queda del verano valletano.

Además, la urna para el sorteo 114° Aniversario de Diario RÍO NEGRO no da abasto. Participar es muy simple: solo tenés que adquirir la edición impresa del día en el stand, completar tus cupones y depositarlos para entrar en la competencia por los dos Toyota Yaris 0 km.

Foto: Alejandro Carnevale.

RÍO NEGRO RADIO: Entrevistas en vivo desde el predio

Para quienes no quieren perderse ni un detalle, el despliegue de Río Negro Radio ofrece una ventana directa a la intimidad del festival. Desde las 19:00, el equipo transmite vía streaming un operativo técnico de primer nivel que incluye:

Protagonistas: Entrevistas exclusivas con emprendedores locales que muestran su producción.

Entrevistas exclusivas con emprendedores locales que muestran su producción. Sponsors: Charlas con las marcas que hacen posible este evento regional.

Charlas con las marcas que hacen posible este evento regional. Fanáticos: Historias de los vecinos que llegan desde todos los puntos de la Patagonia.

Foto: Alejandro Carnevale.

La transmisión se puede seguir en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de Diario RÍO NEGRO, llevando todo el color de las globas a cualquier rincón del mundo.

Foto: Alejandro Carnevale.

Diversión y beneficios para toda la familia

El stand no es solo sorteos; es un área de recreación diseñada para el disfrute integral: