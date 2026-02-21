El corazón de la Fiesta de la Manzana 2026: Diario RÍO NEGRO lidera la segunda noche con streaming en vivo y premios imperdibles

Tras el éxito de la jornada inaugural, la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 vive su segundo día de esplendor en General Roca.

En este marco, el stand de Diario RÍO NEGRO, ubicado estratégicamente en uno de los accesos principales, ofrece una propuesta que combina sorteos históricos con la cobertura más completa del evento en tiempo real.

El viernes quedó demostrado: miles de personas pasaron por el stand del Dario RÍO NEGRO, compraron su edición impresa para participar de los sorteos y colmaron el sector de juegos, confirmando que la propuesta del diario es la más completa del predio.

Fotos: Alejandro Carnevale.

El sueño del 0 km: ¿Cómo participar del sorteo aniversario de Diario RÍO NEGRO?

La expectativa crece minuto a minuto. El stand es la sede central de los sorteos por el 114° aniversario de Diario RÍO NEGRO.

Los visitantes pueden participar por dos Toyota Yaris 0 km de manera muy sencilla: solo deben adquirir la edición impresa del día en el lugar, completar los cupones y depositarlos en las urnas.

Además, sigue vigente la participación para el sorteo de la pileta instalada de Vital Servicios, cuyo ganador se conocerá durante la jornada de cierre este domingo.

Streaming en vivo de RÍO NEGRO RADIO desde el corazón de la Fiesta de la Manzana 2026

Para quienes siguen el evento desde casa o a través del celular, Río Negro Radio despliega un operativo técnico de primer nivel.

Desde las 19:00, el equipo transmite vía streaming entrevistas exclusivas con los artistas de la noche y todo el color de las globas. La transmisión se puede seguir en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de Diario RÍO NEGRO.

Un espacio para toda la familia

El compromiso con los lectores se refleja también en el área de recreación:

Para las infancias: Actividades interactivas y juegos diseñados especialmente para los más chicos.

Actividades interactivas y juegos diseñados especialmente para los más chicos. Beneficios: Sorteos de merchandising, regalos sorpresa y toda la información sobre las promociones de suscripción.