El suplicio de un joven en Bariloche: le dispararon y necesita una prótesis con urgencia

Un joven que resultó víctima de un robo en Bariloche, recibió golpes y tres disparos pidió al Ministerio de Salud de Río Negro que acelere los tiempos para acceder a la prótesis que necesita para no perder la movilidad de su mano.

El hecho ocurrió el 31 de enero por la noche cuando Ariel Puel estacionó su auto en la esquina de Beschtedt y Brown para responder mensajes en su teléfono celular. Contó que de repente, dos hombres se metieron en el vehículo. Lo golpearon y le efectuaron tres balazos.

«No se de dónde saqué fuerzas y cómo hice para salir del auto en movimiento. Hoy mi recuperación es lenta porque depende de unas protesis para comenzar a rehabilitarme», resumió Puel en diálogo con Ideas Circulares en FM Bariloche.

Esa noche, el joven estacionó su auto para responder su teléfono y estima que permaneció unos 10 minutos en el lugar. «Se subieron dos personas y me empezaron a golpear. Uno se metió de mi lado y el otro, del lado del acompañante. Como no me podían pasar al asiento de atrás, me empezaron a lastimar con un cuchillo en la pierna derecha. No les vi la cara porque me decían que cerrara los ojos. Me quebré: nunca viví una situación así«, relató este joven oriundo de Zapala que vive en Bariloche desde hace siete meses.

Foto: gentileza

Los delincuentes le pedían dinero y según Puel, «estaban alterados; no estaban en sus cabales». «En un momento, me dispararon en la pierna. Tengo fractura de tibia y peroné. Recibí otro disparo a la altura de la rodilla. En ese momento, me di cuenta que estaba en juego mi vida«, señaló.

El peor momento, advirtió, fue cuando le apuntaron a la cabeza. Decidió ponerse en posición fetal. «Me dispararon a quemarropa en la muñeca. Sentí que la mano se me caía. No se cómo pero atiné a abrir la puerta y salté del auto en movimiento en busca de ayuda», afirmó.

Puel explicó que hoy tiene «dos clavos que sobresalen de la mano y no puede caminar por la herida en la rodilla«. Tampoco puede flexionar su pierna.

«El médico insiste en la urgencia de la operación porque los huesos se están soldando mal. La situación empeora a medida que pasa el tiempo. El médico me recomendó conseguir la prótesis por mis propios medios para acelerar la operación», aseveró Puel y agregó: «No tengo obra social y dependo de salud pública. Ya se hizo el pedido a provincia, pero no saben cuándo llegarán los materiales. Sale 327 mil pesos. No es tanto pero no tengo el dinero para afrontarlo. Pido ayuda a las autoridades. Estoy mal física y psicológicamente».