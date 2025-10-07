¿Adiós al toallón y las ojotas? Alternativas prácticas para el verano 2026 en la playa

El verano comienza a sentirse, las temperaturas empiezan a elevarse y los planes para disfrutar de los días de calor y playa asoman. La organización incluye desde el hospedaje, traslado hasta lo que llevaremos para disfrutar a pleno de la arena y el mar. En esta temporada hay dos items infaltables que podrían ser reemplazados por alternativas más prácticas: el toallón y las ojotas.

Ir a la playa es un momento de relax, pero que puede generar estres si de las cosas que no nos pueden faltar hablamos. Ante esto, las tendencias instalan una nueva moda que deja atras los clásicos toallones por un accesorio más liviano y vertali: las toallas de microfibra de secado rápido.

Este nuevo item es combina diseño, practicidad y comodidad. Otro punto clave es su tela anti-arena. Esta característica evita la acumulación de granos, haciendo que la experiencia en la playa sea significativamente más cómoda.

¿Chau a las ojotas este verano 2026? La tendencia que se impone por su comodidad

Este verano 2026. las ojotas perdieron el foco principal y ahora las miradas están en un calzado que mezcla comodidad y estilo. Si, hablamos de las sandalias deportivas, un híbrido entre ojotas y zapatillas que ofrece agarre, frescura y diseño moderno.

Esta opción es más cómoda por sus plantillas acolchonadas, son versátiles y se pueden usar en todo tipo de superficie, tienen estilos cancheros y son de materiales resistentes al agua y el uso diario.