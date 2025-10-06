¿Chau a la sombrilla?: Conocé la alternativa más cómoda para disfrutar los días de playa este verano 2026

El verano 2026 está cada vez más cerca y los planes para disfrutar de un fin de semana en la playa comienzan a organizarse. Si bien año tras año muchos turistas optan por llevar sombrillas o gazebos para cubrir del sol, en las últimas temporadas una alternativa más cómoda ganó terreno: las carpas automáticas.

Estas carpas automáticas son elegidas por su comodidad de transporte y su facilidad de armado. Según el modelo, cuenta con apertura automática, estructuras livianas y diseños pensados para el confort de hasta cuatro personas.

Entre las características principales se destaca que están hechas con un material resiste con protección UV e impermeables. Tienen mosquitero incorporado y compartimientos divisorios para dar privacidad y organización.

Además su peso no supera los 3.7 kilos y tiene un área aproximado de 3×3 metros con una altura de 1,9 metros.

Mar del Plata: cuánto cuestan los alquileres y las carpas en los balnearios para el verano 2026

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos anunció que los alquileres temporarios tendrán un incremento sugerido del 25% respecto de los valores de 2025. El objetivo, es mantener la competitividad frente a la inflación local y la creciente oferta de destinos internacionales, como Brasil.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, sostuvo en Ámbito Financiero: “Sabemos que Mar del Plata es el faro del turismo. Con una inflación interanual de 50%, entendimos que un aumento del 25% era razonable y competitivo”.

En el corazón de la costa, el Balneario 12 (B12) vuelve a marcar tendencia. “El secreto es brindar buenos servicios y mantener el valor del año pasado”, cuenta Augusto Digiovanni, su dueño, mientras repasa las reservas que ya superan ampliamente la media de la ciudad. La decisión de congelar tarifas fue una jugada arriesgada, pero efectiva: la carpa diaria se mantiene en $80.000, lo que la vuelve competitiva frente a playas más exclusivas.