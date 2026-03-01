El verano en la región andina cierra con buena ocupación, más noches de estadía y retracción en el gasto

La temporada estival cerró con altos porcentajes de ocupación en los principales centros turísticos de la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. En Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura se sintió el movimiento de visitantes, aumentaron levemente las noches de pernocte, aunque el gasto se mantuvo bajo. Una vez más, primó el “turismo gasolero”.

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche recalcaron que fue “un verano similar al del año pasado, con un gasto turístico muy acotado y medido”.

La ocupación superó el 70 por ciento en Bariloche, con una mejor performance en las cabañas, apart hotels y casas de alquiler turístico y, un escenario no tan favorable para la hotelería tradicional.

“Veníamos con una demanda concentrada en los hoteles de 4 y 5 estrellas, pero esto cambió a favor del segmento de una y dos estrellas”, subrayó Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, al tiempo que enfatizó la gran oferta de la ciudad con unas 50 mil camas (31 mil, habilitadas y el resto corresponde a los alojamientos informales).

Bariloche ya recibe consultas para el invierno. Foto: Alfredo Leiva

En relación a la reducción del gasto de los turistas, manifestó que esto “se refleja en la recaudación de Ingresos Brutos de la provincia (con una contracción de la actividad comercial), como así también en la caída de los consumos en restaurantes y los servicios de los hoteles”.

Puso como ejemplo, la baja demanda de servicios “wellness” (bienestar), “menos cubiertos por día en gastronomía y un consumo por parte de los comensales más cuidados”. Estos datos también se perciben a través de los reportes parciales que aportan las tarjetas de crédito.

Bariloche ya recibe consultas para el invierno. Foto: Alfredo Leiva

La estadía promedio, en cambio, registró una leve mejora en relación al año pasado que, en Bariloche, llegó a 3,8 noches. “Esta cifra está por debajo de los valores históricos promedio de 5, pero mejoró en relación al verano anterior. Ese indicador nos daba 3, no tan cercano a 4”, dijo Lago.

El principal segmento en Bariloche sigue siendo el nacional aunque también se notó una mejora en el ingreso de extranjeros -que venía en retroceso-. Se registró, en cambio, una caída estimada en el 25% de arribos de turistas chilenos a la región en relación al mismo período del año pasado.

Hay que resaltar el rol del Emprotur en este esquema. A pesar del contexto adverso y la retracción del consumo, registramos un repunte en la estadía y los pernoctes”, Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

El secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, reconoció que la temporada estival fue “aceptable para arriba, pese al temor y la incertidumbre compartido a nivel nacional por la macroeconomía y el valor del dólar”. “Primó el público nacional y lo cierto es que el turismo de países limítrofes tampoco mermó mucho. Vinieron de Chile Uruguay y algo de Brasil -aunque estos últimos prefieren el invierno-. La semana de carnaval hubo buen clima y eso contribuyó a que viniera el turismo de cercanía”, recordó y mencionó que el aeropuerto de Bariloche mantiene 25 vuelos por día.

Guzmán resaltó que, “hoy de cada tres consultas, una es para el invierno” lo que resulta alentador para el destino.

Bariloche ya recibe consultas para el invierno. Foto: Alfredo Leiva

El Bolsón se posicionó en el corredor

Si bien las autoridades de El Bolsón aún no evaluaron los números finales de ocupación durante el verano, compartieron la percepción de una buena temporada de verano con “un nivel de ocupación interesante”. El dato más alentador quizás es que el 40% de los turistas visitó El Bolsón por primera vez este verano.

“Las redes sociales nos ayudan mucho. La gente nos toma en cuenta como corredor: pasa dos noches en Bariloche y luego, continúa al sur. Tuvimos un promedio de estadía de 3,7 noches, con una rotación importante”, sintetizó Diego Cordero, presidente de la Cámara de Turismo de El Bolsón, al tiempo que destacó un incremento de parejas y amigos este verano en detrimento del público familiar.

“Sin dudas -acotó-, esto se debe a la realidad económica. A una familia le cuesta un poco más vacacionar. Por otro lado, como tenemos un perfil de clase media, el nivel de consumo ha sido muy bajo. Es un público muy gasolero que se cuida mucho con los gastos. Invierte en alojamiento, pero no derrama en otras actividades como cabalgatas o parapente”.

El 40% de los visitantes en Bolsón visitó la localidad por primera vez este verano. Foto: gentileza

En El Bolsón, el turista optó por las actividades de trekking en los refugios o en el cerro Piltriquitrón como así también por los paseos por la costa del río Azul. “Algunos llegaron a través del aeropuerto de Bariloche y se trasladan hasta acá en micro, pero la gran mayoría viene con vehículo propio que le permite moverse con mayor libertad”, expresó.

Este año volvió el turista extranjero: vimos muchos alemanes, rusos. No vienen exclusivamente a El Bolsón: recorren toda la Patagonia. Usan a Bariloche como puerta de entrada al sur”, Diego Cordero, presidente de la Cámara de Turismo de El Bolsón.

El 40% de los visitantes en Bolsón visitó la localidad por primera vez este verano. Foto: gentileza

San Martín de los Andes, el destino más hospitalario

San Martín de los Andes registró picos de ocupación cercanos al 95% a lo largo del verano y estiman que la tendencia favorable continuará hasta Semana Santa, a través del certamen Patagonia Run, la carrera de trail y ultratrail running «más grande de América».

“Por algo estamos entre los 10 destinos más hospitalarios, según Booking”, celebró Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes.

San Martín de los Andes, entre los destinos más hospitalarios. Foto: gentileza

El promedio de estadía en esta ciudad rondó las 5,5 noches. “Fue muy alta para el verano teniendo en cuenta que, en enero y febrero, el público es más itinerante, a diferencia del invierno. Por lo general, se quedan dos o tres noches en cada destino. Compartimos este fenómeno con Villa La Angostura, Villa Traful y Junín de los Andes”, comentó el funcionario.

El 70% de los visitantes, acotó, llegó a la ciudad en transporte terrestre -auto propio u ómnibus- y el resto por vía aérea: “Nuestro aeropuerto es el que más crece en Argentina, según las estadísticas, aunque muchos turistas también usan el aeropuerto de Bariloche para llegar a nuestra localidad)”.

San Martín de los Andes, entre los destinos más hospitalarios. Foto: gentileza

Apaolaza celebró la temporada “con mucho movimiento”, aunque advirtió que “la gente cuidó mucho más el bolsillo. Se hicieron excursiones, pero no al nivel de otros años. También se notó la retracción en el comercio: la gente no comía afuera todos los días sino que prefería comprar en el super o alguna rotisería”.