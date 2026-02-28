Un documental se convierte en nexo entre los científicos y pescadores, para proteger a un pez en peligro

Un documental sobre el pez guitarra, especie endémica de la costa bonaerense que se encuentra en crítico peligro de extinción, permitió que fuera excluido del tradicional certamen de pesca “24 horas de la Corvina Negra” que se lleva a cabo en febrero en Claromecó, en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Se trata del concurso con caña más importante de Sudamérica.

“La decisión surgió tras el impacto que generó la proyección del documental Pescadores & Guitarras, una producción argentina que visibiliza la delicada situación de esta especie prácticamente desconocida para el público general y reconocida principalmente por pescadores de la costa sur de la provincia de Buenos Aires”, comentó Mariano Fernández, director, guionista y productor del documental.

Un año atrás, el equipo del documental había participado en el certamen que reúne a alrededor de 6.000 pescadores. En esa oportunidad, se documentó la captura de más de siete ejemplares de pez guitarra, pero todos estaban gestando crías. Esto encendió una fuerte alarma sobre el futuro de la especie. Sucede que el pez guitarra llega cada año a las costas bonaerenses para parir entre cuatro y siete crías. Su ciclo reproductivo lento y su baja tasa de renovación poblacional lo colocan en una situación crítica.

El documental dura 28 minutos. Foto: gentileza

A partir del impacto que generó el material audiovisual y el diálogo con organizadores y pescadores, los responsables del torneo comprendieron la urgencia de la problemática y resolvieron retirar formalmente a la especie de la competencia para aportar a su conservación.

“Los pescadores son su principal amenaza. Por eso, el documental pretende ser un nexo entre los científicos y pescadores. El proyecto fue generar una pieza amena de ver que pudiera empatizar con los pescadores para lograr un cambio de paradigma -los biólogos no apuntan a la pesca sino a marcar los peces y devolverlos luego, para minucioso seguimiento-”, describió.

El objetivo se cumplió porque se generó una identificación con los pescadores. “La idea fue que los organizadores del torneo de pesca sacaran al pez guitarra de la competencia, como ha ocurrido con otras especies de tiburones, y en menos de un año lo logramos. Este evento tiene más de 63 años de historia y es la primera vez que el pez guitarra queda fuera del certamen”, resaltó Fernández.

Una historia de ciencia, pesca y compromiso

“Pescadores & Guitarras” muestra el peregrinar de Andrés Javier Jaureguizar y Sebastián Gómez, dos biólogos marinos, que se adentraron en el mundo de la pesca recreativa y artesanal bonaerense, con el desafío de proteger proteger al pez conocido como Guitarra Grande, endémico en la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil. Se encuentra en peligro crítico de extinción.

Los científicos se propusieron construir un puente entre el saber local y la ciencia académica.

“Con un tono que combinó conservación, ciencia y comedia, el documental mostró el trabajo de hormiga de los investigadores que impulsaron una red de ciencia ciudadana para medir, fotografiar y marcar ejemplares”, advirtió Fernández.

El documental dura 28 minutos y se lo puede ver en https://youtu.be/Zw0bd_0z1xs.

¿Cómo es el pez guitarra?

Los investigadores definieron el pez guitarra como una raya aunque su parte de atrás se parece a un tiburón. Es de de color marrón. Se trata de un predador tope bentónico, es decir que viven y comen en el fondo del mar.

Se alimenta de crustáceos como langostinos e isópodos, moluscos, gusanos marinos, y peces pequeños. Para alimentarse, remueve el fondo con el hocico y las aletas, un comportamiento que lo convierte en un bioturbador. Ese movimiento constante oxigena el sedimento, libera presas para otras especies y mantiene el equilibrio de la comunidad del fondo marino.

«La guitarra» es vivípara, se reproduce una sola vez al año y cada hembra tiene entre 4 y 12 crías por camada. Por otro lado, crece lentamente: las hembras alcanzan la madurez sexual recién cuando miden alrededor de 90 centímetros, es decir entre los 7 y 9 años de edad. Los machos maduran antes, pero esto se da entre los 5 y 6 años.

El pez guitarra resulta una presa codiciada porque su carne es muy apreciada. «Esta especie viene a la costa y la principal amenaza es la pesca recreativa principalmente, no tanto la pesca artesanal o comercial, en el sudeste bonaerense, como Pehuen Co o Monte Hermoso», explicó Gómez.

¿Por qué estos investigadores pusieron el foco en esta especie? «Estudiamos áreas de importancia para la conservación de tiburones y rayas, y en esas áreas ubicamos especies de gran importancia ecológica. Este caso del pez guitarra está en riesgo de extinción y lo cierto es que resulta importante para el mantenimiento del ecosistema», dijo Gómez.