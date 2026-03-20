El verano se despide del Alto Valle con lluvias, pero sin alerta: ¿hasta cuándo seguirán las precipitaciones?

Finalmente llegó el último día del verano. Si bien el clima ya estaba anticipando su salida, este viernes se concreta y le da paso a la temporada de otoño 2026.

La región del Alto Valle comenzó la jornada con lluvias, aunque sin alerta meteorológica por lo que no habrá mayores complicaciones. De igual manera te contamos los detalles del pronóstico para que sepas hasta cuándo seguirán estas condiciones.

El pronóstico del tiempo para el último día del verano en el Alto Valle

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, con condiciones de inestabilidad que marcarán el cierre de la semana.

De acuerdo al pronóstico, este 20 de marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 19°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 12°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indicó que las probabilidades se mantendrán entre un 10% y 40% durante la mañana y la tarde, presentándose en forma de lluvias aisladas. Hacia la noche, la situación podría mejorar levemente, ya que la probabilidad de precipitaciones disminuirá, situándose en un rango de entre el 0% y 10%.

En cuanto a la constancia del viento, este soplará de manera leve a moderada. Se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, predominando desde el sector noreste por la mañana, rotando al norte por la tarde y finalmente estableciéndose desde el este hacia el final del día. A diferencia de jornadas anteriores, no se esperan ráfagas de gran intensidad para este viernes.