Tormenta, viento, Zonda, granizo y hasta nieve: el combo de alertas que afecta a Neuquén y 11 provincias
En el cierre de la temporada de verano 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó varias alertas y resaltó que el temporal afectará gran parte del país. Mirá el detalle del tiempo para este viernes 20 de marzo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este viernes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire por el cierre del verano que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo y en algunas zonas hasta nevadas.
El fuerte temporal alcanzará a un total de 12 provincias, sólo una de ellas se ubica en la Patagonia: Neuquén.
Las alertas que impactarán en Argentina
Sobre la tormenta, el organismo lanzó alertas, amarilla y naranja. La misma alcanzará principalmente la región centro y norte de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.
En cuanto a las lluvias, estas caerán de forma persistentes en la parte cordillerana de Neuquén y algunas serán localmente fuertes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local», precisó el SMN
La alerta de viento alcanzará a dos provincias cordilleranas del norte. Ingresarán vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 km/h. En esta región también rige una alerta por zonda.
Finalmente por la nieve, la advertencia recae solo en una provincia. El organismo informó que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. «Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros totales en el evento, pudiendo ser superados puntualmente», detalló.
Las provincias bajo alerta
El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:
- Neuquén: alerta amarilla por lluvia
- San Juan: alerta por viento y zonda
- La Rioja: alerta por tormenta y viento
- Mendoza: alerta por tormenta y nieve
- Córdoba: alerta por tormenta
- San Luis: alerta por tormenta
- Córdoba: alerta por tormenta
- La Pampa: alerta por tormenta
- Buenos Aires: alerta por tormenta
- Santiago del Estero: alerta por tormenta
- Santa Fe: alerta por tormenta
- Entre Ríos: alerta por tormenta
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