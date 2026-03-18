Los productores de Luis Beltrán tras el temporal: «La temporada la damos por terminada, no se puede recuperar nada»

El día después del temporal que sacudió Valle Medio dejó al descubierto el desastre y la pérdida de toneladas de producción para los trabajadores de las chacras de Luis Beltrán. Varios vecinos afirmaron que el hecho duró apenas diez minutos, pero fueron suficientes para arruinar todo un año de trabajo en la tierra.

Diario RÍO NEGRO recorrió las hectáreas de diversos productores locales, quienes coincidían que el suceso no tuvo antecedentes en los últimos años. La caída de agua, granizo y ráfagas de viento ocasionaron caída de arboles, cortes de luz y daños incalculables en las localidades de Chimpay y Luis Beltrán.

Ante este escenario, el Gobernador Alberto Weretilneck brindó su apoyo a las familias productoras del Valle Medio y aseguró que se realizarán todas las gestiones necesarias para acompañar la recuperación del sector: «Hay que cuidar a quienes producen y acompañarlos cuando atraviesan momentos difíciles también es parte de nuestro deber como Gobierno”.

La tormenta cayó con fuerza, de manera intempestiva y dejó daños irreparables para la temporada. Durante la noche, los bomberos trabajaron sin descanso para despejar caminos, y vecinos junto a organizaciones municipales salieron a la calle para empezar a reconstruir lo que quedó, pero para el agro, las pérdidas son totales.

El día siguiente comenzó con clima templado y pocas nubes. Los chacareros de la zona se levantaron temprano y salieron rumbo a sus tierras para ver con que se encontraban. Al llegar, el golpe que había dejado la tormenta mostraba pérdidas millonarias, trabajo de meses arruinado, toneladas de comida en el piso y calles inundadas por el barro, agua y árboles caídos.

El testimonio de los productores locales: «Se perdió casi el %100 de todo el trabajo del año»

La mayoría presentó el mismo diagnóstico: pérdidas casi totales en la producción de diversos alimentos. Yanina Gutiérrez es encargada de una chacra en las cercanías entre Choele Choel y Luis Beltrán, especializada en la producción de ciruelas, manzanas y peras. En diálogo con RÍO NEGRO mostró la magnitud de los daños.

Cientos de kilos de manzanas yacían en el suelo, con impactos de granizo y marcas que el agua y viento dejaron en desperdicio todas las frutas del terreno. «Parece que trabajaron hormigas toda la noche porque es impresionante cómo quedaron peladas las plantas» relató Yanina en el recorrido por la chacra: «El 50% de la fruta está en el piso y el resto de lo que quedó en la planta está todo dañado» afirmó.

La encargada comentó que no se encontraba en el lugar cuando llegó la tormenta, pero cuando se acercó en la mañana junto al equipo dimensionaron los daños.

De manera tajante y sin mucho optimismo, Yanina mencionó que el trabajo anual de producción quedó arruinado por la tormenta: «Yo creo que ya se dio por terminado, porque ya no podés básicamente recuperar nada bueno en la planta, se perdió casi el 100%».

El desafío de seguir adelante para los trabajadores: «Seguiremos poniendo el pecho».

El marco de las pérdidas de toneladas de alimentos es uno de los desafíos más grandes que deberá atravesar la localidad de Luis Beltrán. Cientos de hectáreas alrededor de la localidad tuvieron el mismo destino.

En un cálido diálogo, Gustavo Franco comentó la situación que atravesó como propietario de tierras de producción de papa, ajo, cebolla y trigo. Reveló que en su reciente carrera en el sector productivo nunca atravesó un escenario similar. «Sufrimos un daño grande en lo que es en la parte de cebolla. Los lotes ya cosechados y acondicionados esperando para descolar se arruinaron, nos cayó muchísima piedra«.

En su relato el productor comentó como vivió el temporal, «Yo trataba de acordarme, algo de granizo siempre tenemos, pero esta vez fueron diez minutos donde cayó granizo como nunca lo hizo«.

A pesar de las adversidades, Franco se mantuvo optimista en la situación: «La temporada aún está, tenemos que seguir, esa cebolla dañada la vamos a tratar de recuperar todo lo que se pueda, descartando lo que ya no sirva, pero si algo tiene el productor es que le seguimos poniendo el pecho y seguimos para adelante» afirmó.

Sobre el futuro a corto plazo, Franco afirmo que la situación atravesada debe estar presente en quienes trabajen en el sector agropecuario: «Quienes cultivamos a cielo abierto sabemos de todos estos riesgos que genera el agro, vamos a tratar de dar vuelta el asunto«, concluyó.