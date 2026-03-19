¿La alerta por tormenta afecta al Alto Valle? El pronóstico anuncia un jueves inestable, húmedo y con viento fuerte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta por tormenta que tendrá impacto en la provincia de Río Negro. Si bien el temporal afectará principalmente la región de Valle Medio -donde el lunes se registraron daños debido a la intensidad de la lluvia y la caída de granizo-, no se descarta que tenga sus efectos en las ciudades que conforman al Alto Valle.

En este sentido el pronóstico del tiempo adelantó que para este 19 de marzo se prevé una jornada marcada por la inestabilidad, humedad y el viento fuerte. Mirá el detalle del clima.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle: qué pasa con el viento

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante el día aunque, por el momento, se descartan las probabilidades de precipitaciones fuertes.

De acuerdo al pronóstico, este jueves 19 de marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 12°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la tarde y noche la situación podría cambiar ya que, si bien es baja, la probabilidad aumentará al 10%.

El factor determinante del día será el viento, especialmente en la mañana y la tarde donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 59 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá y en la noche, la velocidad constante se mantendrá en los 37 km/h.