Elizabeth Martínez, la mujer atropellada en la Ruta 7, había pedido un «corredor seguro» en el mismo lugar que murió

A menos de una semana del trágico siniestro que se cobró la vida de Elizabeth Martínez, la vecina de 53 años de Centenario que fue atropellada en la Ruta 7, la localidad sigue conmocionada. Este martes, la referente de Estrellas Amarillas en la localidad, Viviana Huichaqueo, reveló que Elizabeth «había pedido un corredor seguro para los chicos» del anexo de la EPET 22 cuatro años atrás, cuando se retomaron las clases después de la pandemia.

«Fue cuando estábamos saliendo del covid, que comenzó a funcionar el anexo de la escuela en ese sector«, indicó.

«En conjunto, padres, docentes y directivos pedíamos un corredor seguro, ya que la escuela se encuentra en un sector crítico por altas velocidades. Elizabeth fue parte de esta charla a los alumnos y pedía ir por el semáforo frente al Cementerio donde allí pierde su vida«, comentó.

Además, en esa zona, Huichaqueo denunció que «hay ausencia de cartelería escolar y de policía«.

Dolor por la muerte de Elizabeth Martínez en Centenario, la mujer atropellada en Ruta 7

La referente de Estrellas Amarillas recordó que se trató de una madre que «fue a dejar a su hijo a la escuela» y perdió la vida apenas unos minutos más tarde.

La mujer que chocó y mató en la Ruta 7 ya había causado otro accidente con su hijo. Foto: Florencia Salto.

Al mismo tiempo, enfatizó que «el cruce del cementerio se ha cobrado muchas vidas» y resaltó que lo mismo sucede con la zona del «ex peaje». En cuanto al primer lugar, advirtió que también se trata de una zona de «ingresos y egresos de camiones de gran porte».

Huichaqueo remarcó que este lunes se reunieron con la familia de la víctima, quien todavía no sale de la consternación por lo sucedido. Explicó que- a futuro- analizan realizar una marcha para exigir a las autoridades que se tomen medidas en materia de seguridad vial en la ciudad.

Piden prisión preventiva para la mujer que atropelló a Elizabeth Martínez en la Ruta 7 de Centenario

En este aspecto, denunció que «todavía no ha actuado un equipo psicológico con la familia». A su vez, requirió que se dicte prisión preventiva para la conductora que atropelló a Elizabeth. «Queremos que espere el juicio presa«, resaltó y afirmó que se trata de «una asesina al volante».

En este sentido, Huichaqueo advirtió que si la mujer «es reincidente» debería estar «inhabilitada para manejar».

Al respecto, en junio del año pasado, la misma mujer protagonizó un choque cerca del ex peaje. Viajaba junto a su hijo de un año cuando perdió el control del auto, impactó contra una rotonda y luego contra un poste de alumbrado. Ambos resultaron gravemente heridos.

La investigación de ese accidente reveló que la mujer conducía a 91,4 km/h, había consumido alcohol, no llevaba el cinturón de seguridad, y el asiento infantil no estaba bien colocado ni fijado al sistema de seguridad. Sin embargo, no fue imputada por ese hecho y se aplicó el criterio judicial de “Pena Natural”.

En la misma línea, Huichaqueo resaltó que en el siniestro del último viernes la mujer «no tenía licencia, pasó en rojo y hubo abandono de persona». Por este motivo, pidió que la causa no solo quede «en un tirón de orejas», sino que haya una condena firme. Asimismo, exigió que se la caratule «homicidio doloso y no culposo».