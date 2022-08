Emily, la perra infalible en la detección de drogas en Neuquén

Dentro del personal del Departamento Antinarcóticos Neuquén hay miembros cuyo olfato sofisticado, puede detectar lo que no se logra encontrar con la vista. Son los canes detectores, que en la Provincia son nueve.

No asombra ya que el sentido del olfato de los perros tiene una capacidad miles de veces superior al del humano, variando según las diferentes razas. Emily, es una de las canes que ayuda al combate del narcotráfico. Es una ovejero alemán de casi dos años, que tuvo hallazgos importantes en Neuquén y se mantiene infalible.

Emily, vino desde Buenos Aires, junto a otra camada de cachorros, Bono, Polo, Thanos y Betina. Nelson Peralta, jefe del Departamento Antinarcóticos de Neuquén comentó que en septiembre de 2020, se impulsó una política institucional con respecto a los perros detectores, y fue ahí que se adquirieron nuevos canes de un criadero. Cuando vinieron a la región tenían alrededor de dos meses “Todo una camada de ovejeros alemán. No todos son hermanos, para también nosotros poder obtener nuestras propias crías”, explicó.

Los cinco se distribuyeron en toda la Provincia. Emily, se quedó en Neuquén. Los otros cuatro se llevaron cada uno a una división de Antinarcóticos del Interior de la provincia (San Martín de los Andes, Cutral Co, Zapala y Chos Malal).

Emily ya desde chica tuvo sus primeros entrenamientos. “A estos perros constantemente se los induce al juego. Tienen un entrenamiento muy diferente a los perros de seguridad”, explicó Peralta.

Dijo que Emily “de manera muy rápida empezó a tener resultados rápidos, por lo que se la empezó a sacar a la calle junto a los otros perros detectores del departamento y vimos que andaba bien”.

Equipo 9 perros detectores hay en la Policía. Cinco en el Departamento de la capital y cuatro más en las divisiones del interior.

Emily, tras cuatro meses de entrenamiento mostró muy buenos resultados en poco tiempo. De hecho, desde que inició ya de manera efectiva, los ocho marcajes que hizo, fueron todos positivos. Se mantiene infalible en la detección. No solo por su labor impecable, si no por su forma de ser que se ganó el cariño de todos los que trabajan en el departamento Antinarcóticos.

Ya ayudó a detectar, entre cantidades chicas y más grandes, alrededor de dos kilos de marihuana entre el año pasado y lo que va de 2022. Sin contar cocaína y otras drogas. “No le ha errado a ninguna encomienda ni bolsos. Es más que satisfactoria su labor, como la del guía y el entrenamiento que tuvo”, señaló el jefe del Departamento Antinarcóticos de Neuquén.

“Es muy obediente y operativa, y mantiene mucho la concentración”, describió Peralta. El nombre de Emily, se lo colocó Fabián, su guía, con quien mantiene un vínculo muy especial. Es quien se encarga también de darle de comer, peinarla y de limpiarle el canil.

La perra está en el Departamento Antinarcóticos, dónde hay en total cinco canes. Tres ovejeros, un labrador y un mestizo. Dentro del predio ubicado en Alta Barda, sobre calle avenida Las Flores, Emily tiene un sector adecuado para recrear diferentes escenarios de búsqueda.

“Una parte del día es práctica y la otra es la vuelta en los diferentes operativos. Esto es todos los días porque el entrenamiento es la repetición y debe ser constante y diario”, indicó Peralta.

“Lo que creamos en el departamento, es que se cree un binomio (guía-perro), pero que no dependa solo de un efectivo. Porque cuando no lo tenemos, nos puede quedar inoperativo ese perro. Por lo que se crean vínculos alternativos. Además para que no extrañe tanto a su guía por si pasa algo. Además de Fabián, está Rubén”, explicó.

“Cuándo salimos a un operativo, ya no hace falta llevar un perro secundario para asegurar el marcaje. Con ella sola nomás sabemos que si marca es que hay”, afirmó el comisario inspector Nelson Peralta , sobre la labor de la can detectora.

Sus proezas y un futuro prometedor en la fuerza

Las primeras salidas de Emily en la detección de drogas fueron primero como “segundo perro”, es decir de acompañante. Ya ahí sus guías detectaron que no se equivocaba. “Hoy a nivel provincial es la segunda con marcajes más rápidos”, resaltó Peralta.

Entre sus proezas más destacadas, está la detección en un operativo de vehículos. “En el pasaje de uno de esos autos marca. Ella tiene un marcaje pasivo. Se sienta. Su forma de decir ‘acá hay’ es esa. Había alrededor de 900 gramos de estupefacientes”, recordó.

Sus labores sin errores, hicieron que viajara a San Martín de los Andes para participar de un operativo. Ahí conoció por primera vez la nieve. “Allá hizo pasajes en un auto y en una mochila, aunque no se detectó nada”, comentó.

“Hoy está a la par del perro más operativo que tenemos (Nick)”, resaltó Peralta. Desde la Policía informaron a Río Negro que en 2021, en el Departamento entre investigaciones y procedimientos, se secuestró más de 80 kilos de cannabis y casi 9 kilos de cocaína, 40 pastillas éxtasis y casi 900 troqueles presuntamente LSD. Hubo 16 procedimientos con canes detectores el año pasado y en lo que va de 2022 ya se realizaron doce.

El éxito de los operativos se debe no solo al personal especializado, sino también a la intervención y el profesionalismo de canes como Emily.