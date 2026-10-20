Emoción en San Martín de los Andes: Puentes de Luz celebró sus 20 años a lo grande

Hay noches que se miden en aplausos, y otras que se miden en abrazos. La del pasado viernes fue de las que se miden en las dos cosas. En el Club Lácar, la Asociación Civil Puentes de Luz celebró sus veinte años de camino con una nueva edición de su gala solidaria «Aromas y Sabores de la Patagonia», y la comunidad respondió como lo hace siempre: llenando el salón y poniendo el corazón.

Quinientas personas se dieron cita para acompañar una causa que nació dos décadas atrás y que hoy es parte de la identidad sanmartinense. El salón lució cálido y cuidado, con una ambientación pensada por el comercio de decoración Bártulos y un delantal diseñado especialmente para la ocasión. La propuesta fue fiel al espíritu con el que nació este encuentro en 2007: poner la gastronomía de la región al servicio de las personas con discapacidad y sus familias.

Tango para una noche de gala



La velada tuvo el encanto y la elegancia del 2×4. Con la conducción cálida y cercana de Virginia Elizalde y el maestro de ceremonias Walther Pascual, la pista vibró Los bailarines Marcos y Analía, acompañados por los acordes en vivo de la Orquesta Compás 43 nacida del encuentro entre músicos de San Martín de los Andes y Junin de los Andes.



El momento más esperado llegó con Raúl Lavié. Junto al maestro Matías Feigin al piano, el artista ofreció un show vibrante y emotivo que puso al público de pie y coronó la noche con un verdadero broche de oro.

Homenaje, memoria y emoción



Uno de los instantes más conmovedores fue el homenaje a las organizadoras de Aromas y Sabores, quienes sostienen este evento de manera ininterrumpida desde 2007. Dieciocho ediciones de trabajo silencioso y compromiso tuvieron, por fin, su merecido aplauso, además de un ramo de flores recibieron una caja con las 5 mermeladas premiada del emprendimiento Sabor Natural de Puentes de Luz en el mundial de mermeladas en Inglaterra en sus ediciones 2025 y 2026.



Luego se proyectó el video institucional, un recorrido por los veinte años de Puentes de Luz que mostró la evolución de la entidad, los testimonios de los protagonistas y de sus familias. Hubo miradas húmedas y silencios largos en el salón.

Pero los verdaderos protagonistas tuvieron su momento propio. Sofía, joven de la institución y embajadora cultural de San Martín de los Andes, despertó admiración al donar una de sus obras de arte para ser subastada. Maxi, por su parte, tomó la palabra para contar su testimonio de vida, su inclusión laboral en el mercado competitivo y todo lo alcanzado gracias al acompañamiento de Puentes de Luz. Sus palabras fueron, para muchos, el corazón de la noche.

Arte, subastas y sorteos



La solidaridad también tomó forma de arte. La institución recibió con gratitud una fotografía de la artista Nicole Archischin y una delicada acuarela de Kira Mamantova. En la subasta, muy disputada, se remataron una histórica camiseta de Boca Juniors perteneciente a Rolando «Flaco» Schiavi y una espectacular caja gourmet cortesía de “De La Montaña, Cosas Ricas”



Las dos tandas de sorteos sumaron sorpresas para los presentes: pases a Quila Quina de La Naviera, obsequios de Viena que vistió a un hombre, Euphoria, Optitech y Negra María, y entradas dobles para grandes festivales y shows como Creamfields, Quilmes Rock 2027, Primavera Sound, Generación Festival, Jack Johnson, Jesse & Joy y Ticketek. También hubo estadías en Rotui Patagonia Group, Casona del Alto, Río Hermoso Hotel de Montaña, el Norte Neuquino (gentileza NeuquenTur) y Villa Carlos Paz (Scarlatta Turismo); experiencias gastronómicas en Casa de Té Arrayán, Almacén de Flores, Casa Chola, Restó Ítalo Patagónico y Mujica’s Coffee; un suéter de Oveja Negra y una inscripción para el Patagonia Run.

La mesa patagónica, al servicio de la inclusión



El corazón del evento fue la generosidad de 29 comercio gastronómicos e instituciones líderes de la gastronomía de la región, que compartieron de manera desinteresada sus mejores creaciones con los 500 invitados: Arrayán Casa de Té, Bodega Cutralco, Bodega Agrestis, Cerveza Lácar, Charlot Helados, De La Montaña, Delicias de la Patagonia, Divino Club, Don Emilio Regionales, El Abasto, Gin Sendero, La Colo Catering, La Fondue Raclette – Almacén de Flores, Loi Suites, Mamusia Chocolate, Mamusia Helados, Merkén, Mor Amor Gluten Libre, Mujica’s Coffee, Paihuen, Pantera, Piscis 2, Pizza Bar, Riko Sushi & Wok by Nomade, Río Sur Cocina Libre de Gluten, Rogelina, Ruca Hueney, Torino y Ulises.



El maridaje estuvo a cargo de bodega Escorihuela Gascón, que acompañó cada estación culinaria con una cuidada selección de vinos y champagne.

Una red que hace posible el sueño



Nada de esto habría sido posible sin el respaldo del sector empresarial e institucional de la región. Acompañaron como sponsors Pluspetrol, la Provincia del Neuquén, La Colonia Shell, Casino Magic, Paraje Lolog, Amonite, Club Lácar, Escorihuela Gascón, Corralón Austral, Corralón Patagónico, Andina, Apart del Sauco, Cotesma, Río Hermoso, Bártulos, Villavicencio y Transporte Imaz.

Se sumó además una extensa red de pequeños aportantes y comerciantes locales: Doña Quela, Armandina, Dra. Marianela Zabala, Bri Pizzas, Balanceados Patagonia, El Sosiego, Vivero Raulí, Thermolan, Century Inmobiliaria, Lago Mágico, Hidráulica Ruber, Al Fres, Patagonia Limpieza, Mag, La Estrella Andina, Novak Roldán Laboratorio, Grupo diagnóstico argentino, Centro Médico del Sur, Marcos Fassa, Via Pia, Andes Pellet, Cooperativa Obrera, Jumbo, Fama, Herborriego, Lavadero Lacar, Patalibro, León de los Andes, Kitty Hue, Visionare y Nivaria Hielos. Cada aporte, grande o pequeño, fue un ladrillo más en este puente.

Un final dulce, con velitas



El cierre fue tan emotivo como festivo. Una increible torta aniversario, elaborada especialmente por la casa de té Rogelina, reunió a los jóvenes de Puentes de Luz, a su madrina Virginia Elizalde, al equipo organizador y al propio Raúl Lavié, que juntos soplaron las velitas del 20° aniversario.



Entre aplausos y risas, el público se despidió con una promesa renovada: volver a encontrarse el año próximo para seguir construyendo oportunidades que cambian vidas. Porque veinte años después, Puentes de Luz sigue demostrando que cuando una comunidad se une, ningún puente es demasiado largo.