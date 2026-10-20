Escaló una reja, robó en viviendas y se llevó un auto en Cipolletti: admitió los cuatro hechos que le imputaron

Un hombre admitió su responsabilidad penal en cuatro hechos delictivos cometidos en Cipolletti y fue declarado culpable este lunes. La jueza de Juicio Florencia Caruso Martín resolvió que la pena se determine en una próxima audiencia de cesura, mientras el acusado continuará bajo detención domiciliaria con monitoreo satelital mediante una tobillera electrónica.

La acusación comprende amenazas, robos y hurtos ocurridos entre septiembre y octubre de 2025. La defensa oficial, a cargo de Silvana Ayenao, no objetó los hechos ni la calificación legal, y el imputado reconoció su responsabilidad.

Los cuatro episodios investigados

Durante la audiencia, el fiscal Diego Vázquez detalló que el primer episodio ocurrió en septiembre, cuando el hombre amenazó a dos mujeres en una vivienda de la calle Venezuela, luego de que le comunicaran que no era bienvenido en el lugar.

El segundo hecho se registró el 19 de octubre de 2025, cerca de las 4, en un departamento de la misma calle. Según la acusación, el hombre escaló una reja de más de dos metros, forzó la puerta de una vivienda donde dormía una mujer con sus tres hijos menores y sustrajo un televisor, un celular y un manojo de llaves.

Al día siguiente, alrededor de las 2, abrió una ventana de otra casa de la calle Venezuela y utilizó un palo para llevarse una mochila y las llaves de un Fiat Palio estacionado en la vía pública. Luego escapó en ese vehículo.

Horas más tarde, entre las 4:30 y las 8, ingresó sin autorización a una propiedad de la calle El Salvador al 2100. De allí sustrajo una notebook Lenovo, un televisor de 55 pulgadas, una consola Xbox Series S con su comando y prendas de vestir.

La prueba y la pena pendiente

La Fiscalía respaldó la acusación con testimonios de las personas damnificadas, informes del Gabinete de Criminalística y análisis de la Brigada de Investigaciones, elementos que permitieron identificar y detener al sospechoso. En la audiencia también se informó que las víctimas prestaron su consentimiento respecto del desarrollo del proceso.

El hombre había quedado bajo prisión preventiva tras las acusaciones formuladas entre octubre y diciembre de 2025. Los primeros dos meses fueron de cumplimiento efectivo y luego la medida se morigeró, con permanencia en un domicilio y control mediante dispositivo electrónico.

Con la declaración de responsabilidad, resta que la Oficina Judicial fije la audiencia de cesura, instancia en la que se debatirá la pena que deberá cumplir.