¡Emoción total! La Fragata Libertad completó su viaje 53º tras 169 días de navegación

La Fragata ARA Libertad, el emblemático buque escuela de la Armada Argentina, finalizó este domingo su 53° viaje de instrucción. La nave amarró en el Puerto de Buenos Aires tras una travesía de 169 días. Recorrió 39.700 kilómetros y visitó diez puertos internacionales, culminando así su extensa misión.

Cientos de personas, entre familiares, ex marinos y autoridades, se congregaron en la Dársena Norte desde temprano para recibir al navío. Pasadas las 10, el buque ingresó escoltado por embarcaciones menores, bajo un cielo despejado. La banda de música de la Armada añadió solemnidad y color a la emotiva ceremonia de llegada.

La Fragata había zarpado el 7 de junio con una dotación de 270 tripulantes. Entre ellos, 51 guardiamarinas en comisión aplicaron durante casi seis meses sus conocimientos de navegación astronómica y liderazgo. Esta experiencia es crucial para su formación profesional en la Armada Argentina.

Los lugares que visitó la Fragata Libertad y el emocionante encuentro con las familias en Buenos Aires

El extenso itinerario incluyó recaladas en destacadas ciudades de Brasil, España y Noruega. También visitó puertos en Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana, llevando la bandera argentina. Su distintiva silueta con tres palos cruzados se avistó en la costa porteña cerca de las nueve de la mañana.

Los muelles fueron escenario de profundos reencuentros entre la tripulación y sus seres queridos, marcados por abrazos, lágrimas y banderas. Familias completas aguardaron con carteles para saludar a los marinos tras seis meses de ausencia. Las historias de alegría y alivio se multiplicaron a lo largo de la dársena, reflejando la ansiedad contenida.

Una marinera, visiblemente emocionada por el desembarco, apenas pudo expresar su alegría: «Muy contenta de reencontrarme con la familia… fueron seis meses muy largos«. Otro tripulante agregó que fue «de aprendizaje, de experiencia», mientras el marinero Mateo González lo describió como «una experiencia de vida increíble».

Los padres de Santiago, llegados desde Punta Alta, compartieron su alivio: «Se hizo larga la espera, pero ya está, lo tengo acá conmigo».

La Fragata ARA Libertad, reconocida mundialmente por su elegancia y embajadora itinerante de la Argentina, concluyó así un nuevo capítulo en su rol de buque escuela. Tras este exitoso viaje, la nave permanecerá en el puerto para actividades de mantenimiento y alistamiento. Su próximo viaje de instrucción ya está programado para el año 2026.