La Filarmónica de Río Negro llega a Cipolletti con un director de prestigio internacional y entrada gratuita

La Orquesta Filarmónica de Río Negro volverá a presentarse en el Complejo Cultural Cipolletti con una propuesta que combinará una obra para flauta de gran exigencia técnica y una de las sinfonías más reconocidas del repertorio clásico. El concierto será el viernes 7 de agosto, a las 20, con acceso gratuito.

La función, titulada «Exuberancia y Virtuosismo», tendrá como invitado especial al director mexicano Ludwig Carrasco, quien actualmente conduce la Orquesta Sinfónica Nacional de México y cuenta con una extensa trayectoria al frente de agrupaciones de su país y de Estados Unidos.

El programa contará con la participación de la flautista Edelvais Montani.

Un programa que reúne a una solista destacada y una de las grandes obras de Schubert

La primera parte del concierto estará dedicada al Concierto para flauta y orquesta, del compositor francés Jacques Ibert, que será interpretado por Edelvais Montani, integrante de la Filarmónica de Río Negro y ganadora del concurso de Solistas organizado por la propia orquesta.

Montani inició su formación musical en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca y continuó sus estudios en la Universidad Nacional de las Artes. Además de integrar la Filarmónica rionegrina, también participa en presentaciones de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca y continúa su perfeccionamiento con referentes internacionales de la flauta.

En la segunda parte de la velada, la orquesta abordará la Sinfonía N.º 9 «La Grande», de Franz Schubert, una de las composiciones más representativas del período romántico y considerada un desafío tanto por su extensión como por su riqueza orquestal.

Cómo retirar las entradas para el concierto gratuito en Cipolletti

Las entradas podrán retirarse sin costo en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57. Cada persona podrá obtener un máximo de dos localidades, presentando su DNI, y los lugares se asignarán por orden de llegada.

La boletería atiende los martes, viernes, sábados y domingos de 15 a 21, mientras que los miércoles y jueves permanece abierta de 11 a 21.

La presentación forma parte de la agenda cultural de la ciudad y permitirá al público disfrutar de una producción sinfónica de primer nivel con un director invitado de reconocimiento internacional y una solista surgida de la propia Filarmónica de Río Negro.