Empresas argentinas muestran su innovación en la mayor feria mundial de biotecnología

La delegación argentina participa en la mayor convención global de biotecnología, con más de 20.000 asistentes de la industria, la ciencia y la inversión. Foto gentileza.

Mientras millones de personas siguen la Copa Mundial de Fútbol, otra competencia de alcance global también tiene presencia argentina. En San Diego, Estados Unidos, más de una decena de empresas nacionales participan de la BIO International Convention 2026, el encuentro más importante del mundo para la industria biotecnológica.

Durante cuatro días se reúnen científicos, empresarios, inversores y representantes de gobiernos para definir buena parte de las innovaciones que llegarán al mercado en los próximos años. Cada reunión puede abrir una oportunidad de negocios, cada presentación funciona como una vidriera internacional y cada alianza puede convertirse en un proyecto de largo plazo.

Representación argentina: desde medicamentos hasta plataformas

La delegación argentina, coordinada por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) con el apoyo de PromArgentina, reúne a compañías que trabajan en áreas tan diversas como medicamentos biológicos, vacunas, diagnóstico, biotecnología agrícola, salud animal, alimentos y nuevas plataformas de producción industrial.

Entre ellas figuran Bioprofarma Bagó, Gador, Laboratorio Elea, Laboratorios Richmond, Sinergium Biotech, mAbxience, STÄMM, OncoPrecision, OdyCell, Wiener Laboratorios, SphereBio, LAT Research, LatinaBA, Insud y Cellco.

Lejos de ser una exposición tecnológica, BIO funciona como una gran ronda mundial de negocios. Participan más de 20.000 referentes de la industria y miles de reuniones se organizan para conectar desarrolladores con fondos de inversión, grandes laboratorios y potenciales socios comerciales.

«En la economía del conocimiento no se compite por el tamaño del mercado ni por los recursos naturales. Se compite con talento, ciencia e innovación», resumió Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología.

Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología. Foto gentileza.

Desde hace décadas, nuestro país mantiene una tradición reconocida en investigación científica y en la formación de recursos humanos altamente calificados. Sobre esa base crecieron empresas capaces de desarrollar tecnologías con impacto internacional en salud humana, producción agropecuaria, industria y sustentabilidad.

Manuela Alanis, Co-Founder & CEO de Odycell, otra de las empresas argentinas en San Diego. Foto gentileza.

Una de las firmas presentes es STÄMM, empresa nacida en Argentina que desarrolla una nueva generación de tecnologías para la fabricación de medicamentos biológicos. «Estamos muy orgullosos de poder mostrar nuestra tecnología al mundo y representar a Argentina en la cancha de la biotecnología», señaló desde San Diego Juan Martín Cabaleiro.

STÄMM es una de las compañías presentes en San Diego con desarrollo tecnológico para la elaboración de medicamentos. Foto gentileza.

BioArgentina 2026 será en Bariloche y tiene fecha

La participación argentina también tiene una mirada puesta en el futuro inmediato. El próximo 11 de noviembre, Bariloche será sede de BioArgentina 2026, el principal encuentro nacional del sector. Allí se reunirán investigadores, emprendedores, empresas e inversores para debatir cómo la biotecnología está transformando actividades estratégicas como la medicina, la producción de alimentos, la energía y el desarrollo de nuevos materiales.

La presencia de la comitiva argentina en San Diego es una oportunidad para mostrar que, en un escenario donde el conocimiento se convirtió en uno de los principales motores económicos, la Argentina cuenta con empresas y desarrollos capaces de competir de igual a igual con algunos de los actores más importantes del mundo.