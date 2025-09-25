Cronología del triple femicidio en Florencio Varela: desde la desaparición al hallazgo de las chicas de La Matanza

El triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sigue generando un fuerte impacto en el país. Las chicas, desaparecidas el 19 de septiembre, fueron encontradas muertas en la madrugada del miércoles 24. El caso se mantiene en investigación con el objetivo de identificar a los verdaderos culpables. Sobre los nuevos detalles de este atroz hecho y el avance de la causa, la periodista Gisela Busaniche, conversó con RADIO RÍO NEGRO.

Escuchá a la periodista Gisela Busaniche con un informe especial sobre el triple femicidio en RN Radio:

Gisela Busaniche, periodista de informes especiales en Telefe Noticias, Radio Con Vos y otros reconocidos medios de Buenos Aires, dialogó con RADIO RÍO NEGRO y contó cronológicamente cómo ocurrió el triple femicidio de La Matanza.

La periodista resaltó que todo parte de un contexto de marginalidad donde «niñas y jóvenes» que atraviesan una «situación difícil» se ven orilladas y obligadas en el caso de la menor, a «generar vínculos con narcos para estar mejor económicamente». En este contexto es que las chicas, el viernes 19 de septiembre salen de sus casas con la idea de que iban a regresar a las pocas horas con dinero.

Cronología desde la desaparición al hallazgo de las chicas de La Matanza

Lo que la investigación pudo determinar hasta el momento, es que las tres chicas se suben a las 21.30 a una camioneta para ir a una supuesta fiesta. El contacto con ellas se había organizado previamente y fue directamente con Lara de 15 años.

Triple femicidio en Florencio Varela

La denuncia de desaparición se realizó el sábado a las 21.30, quien la hace es la mamá de Brenda quien tenía un hijo pequeño. Según lo precisado por Busaniche, «por lo general las chicas salían y tardaban cerca de 12 o 15 horas en volver, pero esta vez vio raro que no apareciera o se comunicara para ver a su hijo».

La Policía recibe la declaración de la mujer y se activó el protocolo de búsqueda con perfil que indicaba que las tres chicas podían ser «víctimas de trata». Tras esto se piden las cámaras de seguridad y las imágenes llegan recién el domingo.

«La primer cámara las muestra a las tres subiendo a la camioneta, pero faltaban los datos de los teléfonos que llegan recién el lunes», relató la periodista y explicó que como se hablaba de trata, los medios no tenían permitido difundir las imágenes «para no despertar sospechas».

Sin embargo cuando se llega a la conclusión de que la camioneta tenía la patente adulterada, se activó una alerta roja con protocolo de posible secuestro y para el domingo al mediodía ya se difundieron todas las imágenes.

«La Policía hace un rastreo de las cámaras y de las antenas durante todo el lunes, y recién el martes ubican a la casa de Florencio Varela«, informó.

Fueron halladas en un domicilio ubicado en Florencio Varela.

Cuando llegan a la casa los investigadores pudieron determinar que estaba claro desde el principio que las iban a matar. El dato clave fue que «habían mandado a cavar los pozos» para enterrarlas con anticipación. Esto dio cuenta de que era un «crimen pactado» y a lo que apuntan los investigadores es a un «crimen narco de disciplinamiento».

La macabra transmisión del triple femicidio

El otro factor que permitió esta conclusión llegó el miércoles por la noche con la macabra confesión de uno de los detenidos identificado con Miguel Ángel Villanueva Silva de nacionalidad peruana, residente en Argenta desde el 2011 y sin antecedentes. Este hombre que fue detenido en un hotel alojamiento por ser la pareja de la propietaria de la casa donde se hallaron a las chicas, rompió el silencio y confesó que el triple femicidio se había transmitido por Instagram.

«Confesó que la transmisión la vieron unas 45 personas y partició el capo narco con el fin de decir: ‘Esto pasa a quienes me roban'», contó y agregó que al tratarse de una organización narco se está trabajando bajo secreto sumario porque quieren llegar a los sicarios y a la banda de narcotráfico, pero reiteró que lo claro es que fue un acto de «disciplinamiento».

A partir de la declaración de Silva que era un «soldado» del grupo, lo que se supo en las últimas horas es que la Policía bonaerense realizó allanamientos a esos lugares donde supuestamente estaban las personas que vieron la transmisión y como resultados hubo ocho detenidos. +

Busaniche destacó que «lo nuevo es lo macabro de este triple crimen que nos lleva más a poner el ojo en lo que está pasando en el país» y concluyó: «Los pibes frente a la crisis económica y a la marginalidad que viven, la salida es ser soldaditos y en el caso de las chicas es conectar con alguna persona narco que les pueda dar algún futuro económico. De ahí viene la cultura del internet de la espectacularización, de la riqueza, que hace que las pibas que no tienen nada y están peleando por su vida, tomen un camino equivocado o no porque por lo general no eligen. Claramente estas chicas eran víctimas del narco y quizás pensaron que con este contacto podían mejorar sus vidas«.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.