Cuatro detenidos por el triple femicidio en La Matanza: los avances en la investigación

Ya hay detenidos por el triple femicidio de La Matanza.

Un triple femicidio conmocionó a La Matanza. Los cuerpos de tres jóvenes que estaban desaparecidas fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela. Según confirmó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, las víctimas identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, habían sido atraídas al lugar con la falsa promesa de asistir a un evento y cayeron en una emboscada de una organización transnacional de narcotráfico. Qué se sabe de los detenidos y la investigación.

La investigación se inició luego de la desaparición de las jóvenes el pasado viernes. Tras un meticuloso análisis de las cámaras de seguridad y la geolocalización de uno de los teléfonos celulares, la DDI de La Matanza pudo dar con una camioneta sospechosa. Así llegaron una vivienda en la zona de Villa Vatteone.

En la casa, ubicada en la intersección de Río Jáchal y Chañar, la policía encontró a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa. Los sospechosos se encontraban limpiando la sangre de paredes y pisos con lavandina, intentando borrar las evidencias del atroz crimen. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Dupláa.

Triple femicidio en La Matanza: identificaron a los dueños de la propiedad, una pareja peruana

El fiscal ordenó sellar la propiedad y solicitó el apoyo de equipos especializados de la Policía Bonaerense, incluyendo una brigada canina.

Así encontraron una zona de tierra removida en el fondo de la vivienda, que ocultaba los cuerpos de las tres jóvenes. Según la investigación, fueron asesinadas y enterradas en el patio de la casa.

De acuerdo a la información difundida por medios de Buenos Aires, los investigadores identificaron a los dueños de la propiedad, una pareja de nacionalidad peruana. La pesquisa, que incluyó la intercepción de comunicaciones y el análisis de redes sociales, determinó que el hombre era un presunto narcotraficante que operaba en la villa 1-11-14.

La pareja fue detenida en un hotel alojamiento de la zona y se suman a los dos primeros capturados en la vivienda.

Cuatro detenidos, pero sospechan que hay más involucrados en el triple femicidio

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las tres jóvenes «cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas».

Alonso también indicó que la investigación no se detiene con estas cuatro detenciones, ya que se sospecha que hay más personas involucradas en el crimen.

La complejidad del caso, con la implicación de una banda de narcotraficantes, llevó a la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCUNAR), que colaborará con la investigación para esclarecer los hechos y dar con el resto de los responsables.

Los cuatro detenidos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia.