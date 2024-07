En Cipolletti, Conin reveló un aumento del 12% en la desnutrición infantil

Un relevamiento de la Fundación Conin en tres barrios de Cipolletti determinó un incremento de la desnutrición infantil del 12% en los últimos cuatro años. El primer informe se realizó durante la primera quincena de marzo de 2020, poco antes de las medidas restrictivas por la pandemia de Covid.19. Ese estudio arrojó un 22% de chicos con sobrepeso y un 18%, desnutridos. Este año el análisis reveló que un 34% de los chicos tienen sobrepeso y, un 30%, desnutrición.

Esta asociación, fundada por el médico Abel Albino en Mendoza en 1993 para luchar contra la desnutrición infantil, imitó el método de Chile que registra una baja mortalidad infantil. Hoy Argentina cuenta con más de 100 centros de Conin. Uno de ellos está ubicado en Cipolletti y en los próximos meses, Río Negro podría sumar uno más en Bariloche.

El trabajo comienza cuando llega un niño con un cuadro de desnutrición derivado de los centros de atención primaria del hospital, de los centros comunitarios del Municipio o de la iglesia. Una vez que la profesional constata el cuadro de desnutrición, se lo ingresa «al método Conin». Una vez por semana, ese niño debe asistir al centro, junto con su madre, para participar de diversas actividades durante 4 horas.

«Nos llegan los chicos, no es que los vamos a buscar. La idea es agarrarlos lo antes posible. También atendemos mujeres embarazadas. Si están desnutridas, esa condición también afecta al bebé en su panza. La idea es instarlas a que se hagan los controles«, indicó Alberto Capellan, director del Centro Conin Cipolletti.

El centro Conin aborda la situación de chicos de 0 a 5 años porque «después de esa edad, el daño que produce la desnutrición es irreversible».

El equipo profesional está conformado por una pediatra, nutricionista, trabajadora social, psicopedagoga, maestra integradora y un grupo de colaboradores.

Capellan explicó que, por lo general, los niños que llegan al centro son «muy flaquitos, no se mueven mucho y algunos no logran abrir sus ojos. Por lo general, son las abuelas quienes se dan cuenta que algo le pasa al nene«.

Los niños no solo se someten a controles sino que concurren a una sala maternal en las que se trabaja la estimulación. Si ese niño tiene algún hermano -que no está desnutrido, pero tiene menos de 5 años- se lo incorpora al programa porque se considera que es un chico «en situación de riesgo» que podría entrar en un cuadro de desnutrición.

Las madres, por otro lado, realizan talleres que van desde la alimentación a los cambios de hábito y, formación en costura y tejido. Según destacan desde la institución, el trabajo no solo está dirigido a revertir las causas de la desnutrición sino también a acompañar al grupo familiar a través de la asistencia y la educación, buscando estrategias para minimizar o erradicar los factores de riesgo.

«El tratamiento va de la mano con trabajar con las mamás: mostrales cómo estimular a los niños, cómo cuidarlos. Hay mamás que no saben cómo preparar un biberón. Hay muchas mamás solteras o con situaciones de violencia de género», señaló Capellan y advirtió: «El método Conin no es asistencialista. Se intenta ayudar a la madre con su bebé desnutrido y a superar su situación, a modo de beneficio para todo el grupo familiar«.

Reconoció dos causas en torno a la desnutrición. Por un lado, la deficiente alimentación que afecta el desarrollo y por otro, una baja talla por causas genéticas.

«Hay mamás que no suelen darle el pecho a su bebé y en cambio, les dan fórmula 1 de leche. A veces no hay recursos para comprar comida, pero no siempre se trata de una falta de medios. Por eso, trabajamos mucho con las mamás», describió.

Las madres que concurren a Conin reciben un bolsón de alimentos básicos al mes «como ayuda alimentaria». «Pero en realidad, también apuntamos a su capacitación y a que comprendan que, con lo poco que tienen, no conviene comprar harinas y gaseosas sino otros alimentos que sirvan«, dijo Capellan.

Recalcó que muchas veces, las madres no «logran entender que su hijo desnutrido está enfermo y hay que tratarlo. Si no toman conciencia, vienen pero después dejan de venir».

Capellan resaltó el trabajo de la trabajadora social que suele visitar a las familias y conocer en qué condiciones viven. «Hay lugares patéticos: gente que vive abajo de las chapas. La otra vez llegó un bebé de un año y medio muy sucio. La mamá no tenía con qué bañarlo. En el centro se lo bañó. ¿Cómo le decís que debe bañarlo todos los días cuando no tiene con qué calentar el agua. Son realidades«, subrayó.

Pautas para detectar un caso de desnutrición

Capellan insiste en que si una madre no concurre al centro «eso no quiere decir que sea una mala mamá». «Muchas mujeres no entienden que el chico puede tener una enfermedad. Por eso, consideramos importante que los organismos públicos difundan que los riesgos de la desnutrición«, consideró.

El Conin define la desnutrición infantil como «multifactorial» ya que es el resultado de un conjunto de circunstancias sanitarias, sociales, económicos, ambientales, políticas y culturales. A corto plazo aumenta la morbimortalidad por la afección severa del sistema inmune y afecta el crecimiento que se traduce en una talla menor a la esperada para su edad y sexo. Si además se produce en etapas tempranas, conlleva a un deterioro permanente e irreversible del desarrollo intelectual.

A mediano plazo generará un menor crecimiento, una alteración del desarrollo psicomotor y una menor capacidad de aprendizaje; mientras que a largo plazo, impactará en menos años de escolaridad, menor rendimiento intelectual, menor desarrollo del capital humano y menor capacidad de crecimiento económico.

Hay algunas «pautas» que marcan un posible cuadro de desnutrición. ¿Cuáles son?

-Cuando el niño tiene bajo peso para la edad (debajo del percentil 3).

-Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 21.

-Cuando no hay ganancia ponderal en un período estimado de tiempo (en los niños se genera una curva siempre ascendente).

-Cuando se detiene el crecimiento lineal o el niño presenta «talla baja» (debajo del percentil 3 de talla para la edad), los especialistas consideran que «la desnutrición se va cronificando».

-Una fórmula permite medir la masa muscular y la masa grasa: si la primera está disminuida, el niño está malnutrido.

-Por último, hay una medida antropométrica muy sencilla de tomar: la circunsferencia máxima del brazo (permite aproximarse a la composición corporal y saber si hay déficit nutricional o no).

El reparto de la leche

La delegación de Conin en Cipolletti fue la institución elegida por el Ministerio de Capital Humano para distribuir parte de la leche que estaba almacenada en depósitos en Buenos Aires y Tucumán.

La asociación entregó 5.600 kilos al municipio de Cipolletti -que repartió entre las escuelas de fútbol- y acordó con Cáritas la distribución en otras localidades.

«Cuando surgió que el gobierno tenía leche guardada y no repartía alimentos a través de las organizaciones sociales conflictivas, buscó a entidades con prestigio y seriedad para repartir la leche«, argumentó Capellan.

Dijo que, en ese momento, el gobierno nacional consultó a los distintos centros de Conin cuántos kilos de leche podían repartir. «Algunos solo pidieron 3 mil kilos. Nosotros, ante la posibilidad de trabajar con Cáritas, pedimos 60 mil. Le entregamos al municipio de Cipolletti y Cáritas distribuyó el resto a los obispados de Neuquén, Bariloche, Viedma, Alto Valle, Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia», planteó Capellan.

Y continuó: «¿Por qué el gobierno acudió a nosotros? Porque garantizábamos que las cajas de leche iban a llegar a la gente que las necesitara«.