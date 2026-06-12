Bolivia enfrenta una crisis de seguridad y el gobierno de Rodrigo Paz busca ordenar el país

Bolivia atraviesa un momento de fuerte tensión política y social. Las protestas y los bloqueos de rutas pusieron en jaque al gobierno de Rodrigo Paz y dejaron al descubierto problemas más profundos vinculados a la seguridad, el narcotráfico, la minería ilegal y la debilidad de las instituciones.

Según publicó Infobae, el 2 de junio de 2026 renunció el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, luego de más de un mes de protestas que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos en La Paz y otras zonas del país.

Protestas, bloqueos y una crisis que se profundiza

Las manifestaciones comenzaron por distintos reclamos: la escasez de dólares, problemas con el combustible, pedidos de aumentos salariales y el rechazo a una nueva ley de propiedad.

Sin embargo, el conflicto escaló rápidamente. Los bloqueos de rutas clave afectaron la circulación de productos básicos y complicaron la vida cotidiana de miles de personas.

De acuerdo con el análisis citado por Infobae, detrás de parte de la movilización aparece la influencia del expresidente Evo Morales y de sectores cocaleros del Chapare, una región señalada por expertos como uno de los principales centros de producción de cocaína en Bolivia.

El peso del narcotráfico en Bolivia

Bolivia es considerada un país clave dentro del mapa del narcotráfico regional. Allí se cultiva coca, se produce cocaína y también circula droga hacia otros mercados internacionales.

Uno de los puntos más sensibles es el Chapare, en el departamento de Cochabamba. Esa zona concentra una fuerte actividad cocalera y, según especialistas citados en el informe, tiene vínculos con redes criminales transnacionales.

Entre los grupos mencionados aparecen organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de carteles mexicanos y otras estructuras del crimen organizado.

Minería ilegal y lavado de dinero

Otro de los grandes desafíos para Bolivia es la minería ilegal, especialmente vinculada al oro. Esta actividad creció con fuerza en los últimos años y se convirtió en una fuente de ingresos muy importante para sectores informales y criminales.

El problema no es solo económico. La minería ilegal también genera daños ambientales, especialmente por el uso de mercurio, y puede ser utilizada para lavar dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos.

Una protesta que preocupa al Gobierno

El informe también advierte que algunas protestas superaron el límite del reclamo social tradicional. En distintos episodios se registraron bloqueos estratégicos, uso de dinamita y ataques contra fuerzas de seguridad.

Por eso, uno de los mayores dilemas del gobierno de Rodrigo Paz es cómo responder sin agravar la crisis. Si actúa con demasiada fuerza, puede aumentar la violencia. Pero si no logra controlar los bloqueos, el país puede quedar paralizado.

La respuesta de Rodrigo Paz

El gobierno de Paz intenta enfrentar estos problemas con una nueva estrategia de seguridad. Una de sus decisiones más importantes fue recomponer la cooperación con Estados Unidos, especialmente en temas vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Según Infobae, la administración boliviana también busca fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas, aunque enfrenta un problema serio: años de corrupción, falta de recursos y deterioro institucional.

Un país en un punto crítico

Bolivia quedó en el centro de una crisis que combina tensión política, problemas económicos y amenazas de seguridad. El narcotráfico, la minería ilegal y los bloqueos muestran un escenario complejo para el nuevo gobierno.

El gran desafío de Rodrigo Paz será recuperar el control del territorio, sostener la estabilidad interna y reconstruir la confianza en las instituciones, sin que la situación derive en una escalada mayor de violencia.