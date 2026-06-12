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Yo Como

Dolli Irigoyen nos comparte su receta del dulce de naranjas

Época de cítricos y no hay que dejar pasarla. Son muchas las elaboraciones que podemos hacer para aprovechar la fruta. La propuesta es de @dolliirigoyen.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Dolli Irigoyen nos comparte su receta del dulce de naranjas

Época de cítricos y no hay que dejar pasarla. Son muchas las elaboraciones que podemos hacer para aprovechar la fruta. La propuesta es de @dolliirigoyen.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

naranjas: 1.300 kg

jugo de naranjas: ½ litro

azúcar: 1 kg

agua: ½ litro

Preparación

Lavar las naranjas, cortarlas al medio, exprimir el jugo y reservar.

Colocar las medias naranjas en una cacerola con abundante agua y llevar a hervor. Dejar cocinar por 3 a 4 minutos, colar y repitir la operación. Escurrirlas.

Cortar las naranjas en tiras finas, pesarlas y por cada kilo de fruta, agregar 1 kg de azúcar. Integrarlos en una cacerola con el jugo y el agua. Llevar a ebullición, bajar la temperatura a mínimo, revolver de vez en cuando. Tapar con un papel manteca y cocinar hasta que tome punto.

Envasar en frascos esterilizados, tapar y etiquetar.


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