Dolli Irigoyen nos comparte su receta del dulce de naranjas

Lista de Ingredientes naranjas: 1.300 kg jugo de naranjas: ½ litro azúcar: 1 kg agua: ½ litro

Preparación

Lavar las naranjas, cortarlas al medio, exprimir el jugo y reservar.

Colocar las medias naranjas en una cacerola con abundante agua y llevar a hervor. Dejar cocinar por 3 a 4 minutos, colar y repitir la operación. Escurrirlas.

Cortar las naranjas en tiras finas, pesarlas y por cada kilo de fruta, agregar 1 kg de azúcar. Integrarlos en una cacerola con el jugo y el agua. Llevar a ebullición, bajar la temperatura a mínimo, revolver de vez en cuando. Tapar con un papel manteca y cocinar hasta que tome punto.

Envasar en frascos esterilizados, tapar y etiquetar.